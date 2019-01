Volkswagen busjes zijn niet aan te slepen!

Iedereen aan de camper.

AirBNB, een hotelkamer of een vakantie boeken bij een reisorganisatie? Vergeet het maar. Het klassieke kamperen is weer helemaal hip & happening. Een camper huren en eropuit trekken is een trend en dat is terug te zien in de online zoektocht naar campers.

Uit het ‘Vroegboek onderzoek 2018’ blijkt dat er in diverse Europese landen een enorme vraag is naar het huren van campers. Het onderzoek werd uitgevoerd door Goboony, een platform gespecialiseerd in camperverhuur. Aan het onderzoek deden 10.000 mensen mee uit meerdere Europese landen die wel eens een camper hebben gehuurd.

Vooral Volkswagens zijn in trek. De zoektochten naar campers van het merk zijn 4,4 keer groter dan het actuele aanbod. Vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar blijken fan van de Duitse autofabrikant. Vanwege de enorme interesse kunnen teleurstellingen niet uitblijven. In het onderzoek komt naar voren dat slechts 4% van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar het voor elkaar krijgt daadwerkelijk een Volkswagen-busje te huren.

Vanwege de grote vraag is vroegboeken een vereiste en deze groep doet dit minder in vergelijking met oudere mensen. Vakantiegangers in de leeftijd van 44 tot 55 jaar boeken maanden van tevoren en gaan er met de camper vandoor. Nederland is wat dat betreft koning vroegboeken. 57 procent van de vroegboekers in het onderzoek komen uit ons land. Daarna volgen België (28%), Engeland (9%) en Italië (4%).

Goboony vindt het opvallend dat juist de jonge leeftijdscategorie zoveel interesse heeft in de klassieke Volkswagens. De hippietijd hebben ze immers niet bewust meegemaakt, waardoor je sneller ouderen in zo’n retrobus zou verwachten. Let dus goed op als je deze zomer zo’n oude VW-bus ziet rijden in Europa. Grote kans dat iemand met een knotje, baard, Starbucks-koffie én een retro brilmontuur achter het stuur zit! Peace.

Fotocredit: @benja01 via Autojunk