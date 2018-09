Kijk, daar is de gloednieuwe Audi SQ2 met 300 pk

We merken dat er een beurs aan zit te komen.

Audi neemt namelijk nog meer lekkers mee naar de autoshow van Parijs. In dit geval spreken we echter niet over een basismodel als de nieuwe A1, maar over de langverwachte SQ2. Kan Audi’s gepeperde versie van de mini-SUV ruim tweeënhalf jaar na de onthulling van het origineel nog weten te imponeren?

Wel, daarop hebben wij niet direct een antwoord. De prestaties zijn zeker niet verkeerd, maar tegelijkertijd ook niet om razend enthousiast over naar huis te schrijven. De SQ2 heeft dezelfde 2.0 TFSI als het topmodel van de Q2-reeks, maar waar deze krachtbron in de normale uitvoering 190 pk en 320 Nm produceert, beschikt de SQ2 over 300 pk en 400 Nm. In de praktijk betekent dit dat de bolide 4,8 seconden nodig heeft om 100 km/u aan te tikken. Zijn topsnelheid kun je raden; net als vrijwel iedere andere snelle Duitse auto wordt ook de SQ2 elektronische gelimiteerd tot 250 km/u. Schakelen geschiedt middels een zeventraps S tronic-automaat. De SQ2 heeft uiteraard standaard Quattro-vierwielaandrijving.

Afgezien van de relatief krachtige motor, de soepele versnellingsbak en de variabele aandrijfkrachtverdeling van het Quattro-systeem, zijn er nog een aantal andere fijne manier waarop de SQ2 zich onderscheidt van het origineel. De Audi SQ2 heeft bijvoorbeeld een sportonderstel dat de auto met 20 mm verlaagd. Daarnaast heeft de auto progressive steering en kun je het stabiliteitssysteem volledig uitschakelen.

Op uiterlijk gebied is de SQ2 een stuk sportiever dan het tamelijk onopvallende basismodel. De SQ2 heeft niet alleen LED-koplampen, de bolide geniet eveneens van grotere luchtinlaten, een splitter en een nieuwe grille. Daarnaast heeft de auto een achterspoiler, een diffuser en liefst vier uitlaatpijpen. 18″ lichtmetalen velgen zijn standaard, maar 19″ staat op de optielijst. Binnenin de SQ2 vinden we een sportstuur, sportstoelen en alcantara- of fijnnappa-leer.

Zoals gezegd debuteert de auto begin volgende maand in Parijs. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoeveel de auto moet gaan kosten. We weten wel dat de auto waarschijnlijk in januari op de Nederlandse markt terechtkomt. We hopen dat er spoedig meer foto’s van de auto online verschijnen, dan kunnen we de auto beter beoordelen.