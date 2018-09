Lumma verrast met vrij subtiele G-Klasse

Binnenkort krijgen we het echte werk te zien.

In zijn meer dan dertig jaar lange bestaan heeft Lumma Design een zekere reputatie opgebouwd waarin subtiliteit een kleine rol speelt. Toch is het nooit te laat om te veranderen. Lumma poogt een nieuwe richting in te slaan, door deze week de doeken te trekken van een voor zijn doen ingetogen versie van de G-Klasse.

Dit is een aardige prestatie, aangezien de huidige generatie van de G-Klasse fabriek af al een uitbundige machine is. Zoals het een tuner betaamt, geeft Lumma Design de G-Klasse wel een reeks koolstofvezel onderdelen. Lumma benadrukt dat het zowel de deurgrepen, de behuizing van de koplampen, de buitenspiegels en het omhulsel van het reservewiel heeft gemaakt van echt carbon. Reusachtige velgen heeft Lumma’s G-Klasse ook: het lichtmetaal onder de SUV is liefst 23″ groot.

Onder de kap zijn de aanpassingen eveneens redelijk subtiel. Lumma Design schroeft het vermogen van de G500 namelijk op tot 490 pk en 705 Nm koppel. Het is niet duidelijk of de sprint naar de 100 km/u hierdoor sneller is afgelegd, maar wij verwachten van wel.

Voor wie deze aangepaste versie niet extravagant genoeg is, heeft Lumma Design een fijne aankondiging. Binnen enkele maanden komen de Duitsers met een volledige bodykit. De Lumma CLR G770 zal hoogstwaarschijnlijk wel de bekende bedrijfsfilosofie volgen en iedereen wegblazen met zijn ongetwijfeld krankzinnige uiterlijk.