Bied mee op de collectie gloednieuwe VAG-youngtimers [+Video]

De veiling gaat volgende week live én je mag de auto’s in het echt komen bekijken.

In juli deden onze vrienden van The Collectables een spraakmakende aankoop. Ze hadden de collectie gekocht van de Audi-fabriek in Brussel, die helaas haar deuren gaat sluiten. Deze auto’s van 10, 20, 30 of zelfs 45 jaar oud zijn allemaal nog fabrieksnieuw in de meest letterlijke zin van het woord.

Jullie hebben in de video al gezien dat we de collectie ophaalden in Brussel, maar volgende week is het zover: de veiling gaat live. Wat er allemaal te koop komt kun je nu alvast bekijken op de website van The Collectables.

Wat deze collectie zo bijzonder maakt zijn de extreem lage kilometerstanden van 50 kilometer of minder. Enkele hoogtepunten zijn een Golf Rallye G60, een A1 Quattro, een Passat VR6 en twee Audi S1’s. Ook zitten er unieke collector’s items tussen als de laatst gebouwde Golf IV, de laatste gebouwde Polo IV (in Europa) en de 500.000ste Audi A1.

Wil je al deze auto’s met eigen ogen zien? Dat kan! Er zijn twee kijkdagen. Maandag 15 september kun je van 14.00 tot 20.00 terecht in Heteren om de auto’s te bezichtigen. De tweede kijkdag is woensdag 17 september van 14.00 tot 16.00. Daarnaast neemt The Collectables ook een deel van auto’s mee naar Wheels Mariënwaerdt. Dit evenement vindt dit weekend plaats, van vrijdag tot en met zondag.

De veiling gaat aanstaande maandag live op de website van The Collectables. Je hebt tot donderdag 18 september 19.00 de kans om te bieden. We zouden zeggen: sla je slag!