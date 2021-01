Kijk, de getunede Golf 8 is onder ons - Autoblog.nl

Met een getunede Golf 8 heb je een Golf, maar dan origineler!

De Golf is een Golf blijft een Golf. De bestseller van Volkswagen wordt vaak verweten te saai te zijn. Het is een auto die iedereen moet aanpsreken, dus is het design strak en tijdloos in plaats van hip en bijzonder.

Maar mocht je een Golf te saai vinden, kun je je gelukkig wenden tot de vele tuners. Vroeger waren ze niet te tellen. Tegenwoordig is de getunede Golf iets obscuurder dan pak ‘m beet 20 jaar geleden. Gelukkig zijn de eerste tuners die zich bekommeren om de Golf 8 aanwezig. We hadden ABT en H&R al voorbij zien komen, maar dat was uiterst milde tuning.

Getunede Golf 8 van JMS

Voor nu hebben we een getunede Golf 8 van JMS Fahrzeugteile. JMS is nog een lekker ouderwetse tuner. De meeste auto’s die JMS aanpakt zijn nog enigszins betaalbaar, iets dat we gek genoeg telkens minder lijken te zien.

19 inch velgen

Uiteraard zijn de wielen een hoogtepuntje van deze getunede Golf 8. Het zijn Barracuda Tzunamee EVO-velgen. Deze zijn 8.5 inch breed en meten 19 inch in diameter. De ET waarde is 43, waardoor de wielen mooi onder de koets staan (in plaats van te ver naar binnen). De banden zijn 235/35 R19.

Als kers in de appelmoes is de auto ook verlaagd, uiteraard. Dankzij een setje Sportline-veren van Eibach staat de Golf van JMS nu 40 millimeter dichter op het asfalt. Het meest in het oog springende detail is de wrap van SchabenFolia. Jammer, als ze nu gewoon een gele Golf hadden gepakt…

Meer vermogen getunede Golf 8

Maar is het allemaal show en no go? Welnee, deze getunede Golf 8 gaat ook sneller dan het origineel. De 1.5 TSI EVO motor is middels software lekker gekieteld. Standaard levert de motor 150 pk en 250 Nm. Na de de bescheiden massagekuur van RaceChip is dat 192 pk en 318 Nm. Ook erg pretig, ze hebben de gaspedaal software opnieuw gekalibreerd. Perfect als een Golf GTI net even te veel (en te duur is), maar je de gewone Golf te traag vindt, dus.