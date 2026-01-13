Kijk, de Hyundai Ioniq 3 wordt veel cooler dan de Kia EV3

De Ioniq 3 is de EV3 voor mensen die origineel willen zijn.

Kia lanceerde een aantal jaar geleden een hippe nieuwe designtaal, maar dat begint inmiddels een beetje eenheidsworst te worden. Alle modellen lijken op elkaar én er worden er heel veel van verkocht. Hyundai komt op hetzelfde platform echter met een model dat wél verfrissend is.

Sowieso weet Hyundai meer onderscheid aan te brengen in haar modellen. De Ioniq 5 en 6 zijn echt onderscheidende ontwerpen. Ook het volgende model – de Ioniq 3 – krijgt een eigen smoel. Dat konden we zien op de Autosalon van Brussel, waar de Concept Three stond te glimmen. Bij wijze van spreken dan, want de lak is mat.

De Ioniq 3 is weer eens wat anders dan de zoveelste suffe crossover. Het is een sportief gelijnde hatchback. Zoals collega Loek al opmerkte doet de auto denken aan de Veloster. Dat was op zich best een cool ding, even los van de saaie aandrijflijn.

De Concept Three is nog duidelijk een concept, met de gele ramen, maar toch zou het productiemodel aardig bij deze auto in de buurt kunnen komen. Hyundai heeft de laatste jaren laten zien dat ze niet bang zijn om een gedurfd ontwerp op de markt te brengen. Denk de gele ramen en de brede wielkasten even weg en je hebt waarschijnlijk het productiemodel. Tenminste, dat hopen we. We gaan het later dit jaar meemaken.