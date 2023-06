Kijk, de nieuwe BMW 5-Serie met performance parts

De BMW 5-Serie met Performance is nog steeds niet heel fraai.

De nieuwe BMW 5-Serie is heet en offcieel. De klassieke maatstaf in het E-segment is wel weer even wennen. Aan de ene kant is de Fünfer niet zo bijzonder gestyled als de Siebener. Maar ja, om nou te zeggen dat het een hele fraaie klassiek gelijnde sedan is geworden…neen. Volgens designer Domagoj Dukec heeft BMW willen verhullen dat de 5-Serie behoorlijk fors is uitgevallen. Dit komt mede dankzij het feit dat er ook een volledig elektrische versie is. Maar het is niet helemaal gelukt. Wij wachten op de Touring. Of op de Audi A6 e-tron.

Tenzij, een besprenkeling met M Performance Parts dingen misschien kan veranderen. Dat kunnen we nu beoordelen, omdat Wilco Blok weer wat foto’s heeft weten te schieten. Het recept is inmiddels bekend. Veel zwarte (carbon) details zorgen voor een ‘sportievere’ look. Ook zijn er natuurlijk velgen en stripings. Je kan zelfs uitkiezen uit het gamma van BMW welke Performance Parts je leuk vindt. Maar BMW zelf hoopt natuurlijk dat je het hele pakket neemt.

In dat geval krijg je een zwarte grille, wat natuurlijk altijd het toonbeeld van goede smaak is. We vragen ons toch af wat men gezegd had als dit in 1999 was voorgesteld als de BMW van de toekomst. Maar oké, we zijn nu hier aanbeland.

Hebben we dan ook nog positiviteit te delen? Jawel, de velgen zijn op zich best aardig. Hoewel collega @willeme wel even wil weten hoe ze gefabriceerd, waar dat gebeurd is en hoeveel ze wegen. Koop dan?