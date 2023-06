Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Canada 2023

Wie pakt de poutine, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada in 2023?

De Grand Prix van Canada is altijd een vreemde eend in de bijt. Of eigenlijk, een eiland in de rivier. Op een fraai oud park midden in het water is een mooi circuit neergelegd, wat vernoemd is naar Gilles Villeneuve. De Canadese ijzervreter en tovenaar achter het stuur die te vroeg om het leven kwam. Gelukkig niet voordat hij zijn genen doorgaf aan ons aller Sjaak Nieuwstad.

Het is altijd een aparte Grand Prix met veel uitvallers, soms regen en gekke uitslagen. Het moet echter gek lopen als Red Bull niet gewoon weer wint. Verstappen liet in Q3 zijn klasse zien met een waanzinnig snelle tijd. Hij was ruim 1,5 seconde los van de rest. Dat is Sennaësque. Is het in de vochtige kwalificatie ook weer oranje boven?

Q1

Het is nog steeds vochtig als Q1 van start gaat. Drie coureurs zetten een tijd neer voordat Guanyu Zhou, Zhou Guanyu voor intimi, de sessie op zijn kop zet. Zijn Alfa valt stil. Eerst lijkt het alsof de Chinees niet doorkan. Maar uiteindelijk krijgt hij de Alfa toch weer aan het sputteren. Slechts drie coureurs hebben dan een tijd neergezet, wat altijd belangrijk is in het natte. Het zijn in dit geval Bottas, Sargeant en Albonio. Nyck de Vries blokkeert en schiet de baan af in de eerste bocht.

Na een korte rode vlag, gaat het veld weer los. Alonso pakt de handschoen op met een rappe tijd, Verstappen is net iets trager. Lawrence Stroll heeft hoge eisen gesteld aan het weekend van Aston Martin. Maar het is de vraag of de Aston de snelheid heeft om het dubbele podium waar de eindbaas op mikt waar te maken. In Spanje leek het team wat teruggevallen te zijn na het zeer positieve begin van het seizoen.

Verstappen gaat dan harder. Hij pakt zes tienden op Alonso en meer dan een seconde op de rest. De Ferrari’s komen dan echter ook opstomen. Niet letterlijk deze keer gelukig, maar qua snelheid. Leclerc gaat naar P2 en Sainz naar P4. De Spanjaard schreef nog een Fezza af in de laatste training, maar het team heeft het voor elkaar om hem toch weer naar buiten te sturen.

Alonso gaat op het laatst naar P1, maar de actie op de baan zit vlak voor de chicane. Er is een ouderwetse opstopping om nog een poging te kunnen doen. Chaos, maar het betekent onder andere dat Gasly geen kans meer krijgt. De Vries is niet snel genoeg voor Q2, maar nog wel sneller dan Tsunoda. Totdat…de Japanner hem toch nog voorbij gaat. Voor beide Alpha Tauri’s is het echter niet goed genoeg voor de tweede sessie. Wat een perenkist heeft dat team toch gemaakt dit jaar. Dat helpt Nyck natuurlijk ook niet echt. Maar ja, hij moet TSU gewoon en nu is het dus weer net niet. TSU, GAS, DEV, SAR en ZHO liggen eruit.

Q2

VER en PER pakken snelle rondes maar het is nog steeds tricky. Stroll glibbert over de baan en heeft alle mazzel dat hij uit de boarding blijft. Albon en Norris gaan voor de gok op slicks. Dat betaalt zich uit, want Albon gaat naar P1. De condities zitten precies op het omslagpunt. Iedereen heeft nu gewisseld naar slicks behalve Aston Martin. Maar na Albon gaat Alonso nog naar P2 op de inters.

En dan begint het weer te regenen. Albon en Norris hebben exact het juiste moment gekozen, zo lijkt het. Perez switcht weer terug naar inters. Maar dat lijkt ook een twijfelachtige keuze te zijn. Stroll is namelijk in tegenstelling tot Alonso niet snel genoeg op de inters. Perez staat met de Canadees en Leclerc in de gevarenzone. Leclerc wilde net als Albon en Norris meteen overstappen naar slicks, maar het team zei nee. Blijft toch bizar hoeveel pech die man heeft met zijn strategen.

Met luttele minuten te gaan, gaat Perez nog een keer rechtdoor in de laatste chicane. Stroll staat nu op slicks maar het is te laat. Deze mannen hebben de boot gemist. Perez is na sector twee al bijna drie seconden te langzaam. Dat wordt niks meer. Leclerc, Perez, Stroll, Magnussen en Bottas liggen eruit. Voor de Mexicaan is het de derde race op rij dat het misgaat. Beide McLarens zijn door en Albonio topt de sessie in de Williams. Dat gaan we ook niet veel vaker zien dit jaar.

Q3

Verstappen gaat maar meteen van kiet, want ja, je weet niet wat het weer doet. Een verstandige move zo blijkt. Verstappen zet de snelste tijd neer voor Alonso. Het verschil is andermaal enorm. Max is een klasse apart in het natte met deze RB19. Als er nog enige twijfel was wie kampioen werd dit jaar is die nu weg.

Alonso is eerst de nummer twee op 1,2 seconde achterstand. Maar dan crasht Piastri de muur in en zwaait de rode vlag. Vlak nadat Hulkenberg zijn rondje afmaakt en daarmee naar P2 gaat. Samen met de crash pikt ook de regen weer op. Dus waarschijnlijk is de stand op het bord ook de uitslag.

En inderdaad, nadat de vlag weer weg is, wordt snel duidelijk dat er geen snelheid meer in de baan zit. Niemand zet groene tijden neer. Sainz schiet nog een keer door in de eerste bocht. Dus staat Verstappen morgen naast Hulkenberg op de grid. De tweede rij is ook een mooie met Alonso en Hamilton. Russell en Ocon delen de derde rij. Norris, Sainz, de gecrashte Piastri en Albon die helemaal nog geen tijd had gereden in Q3 maken de top-10 compleet.