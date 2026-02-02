Kijk, de nieuwe Jaguar wordt gewoon een hele dikke bak

De foto’s zien er veelbelovend uit.

Jaguar is woke, Jaguar laat het merk doodbloeden, blablabla. We hebben het allemaal gehoord. Toch verdient Jaguar kudos, want hun nieuwe elektrische auto is geen crossover, maar een vierdeurs coupé. Het wordt waarschijnlijk een flop, maar dan gaat Jaguar ten minste met een mooie auto ten onder…

150 prototypes

Jaguar is momenteel nog druk bezig om de auto te testen. En dit doen ze niet met een handjevol testauto’s. Er worden maar liefst 150 (!) prototypes ingezet. Waarom ook niet? Ze hebben toch niks anders te doen.

Qua proporties lijkt het in ieder geval een fraaie auto te worden. De Jaguar GT is laag en breed, met een korte frontoverhang (@jaapiyo kan er niks van zeggen) en een lange overhang achter. Zo heurt het.

Hoe de details eruit gaan zien is nog even afwachten. De concept car was wel érg clean. Maar dat wordt wellicht verholpen. De vertaalslag naar een productiemodel zou het ontwerp wel eens goed kunnen doen.

1.000 pk

Jaguar licht ook alvast een tipje van de sluier op qua specificaties. De GT krijgt drie elektromotoren, die samen 1.000 pk leveren. Met behulp van torque vectoring wordt dit vermogen verdeeld over alle vier de wielen. De auto is verder uitgerust met dynamische luchtvering, actieve schokdempers en vierwielbesturing.

Het is dus duidelijk dat Jaguar hoog inzet met deze vierdeurs GT. Ze mikken meer op Porsche en Bentley dan op BMW en Mercedes, zoals ze voorheen deden. Reken dus op een torenhoog prijskaartje.

We gunnen Jaguar het allerbeste, maar we kunnen ons lastig voorstellen dat dit een succes wordt. Elektrische auto’s in het topsegment zijn gewoon heel lastig aan de man te brengen. Maar het lijkt wel een geslaagd model te worden. Ondanks alles.