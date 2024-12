Jaguar onthult alle details van nieuwe auto

Jaguar heeft officieel bekendgemaakt wat je kunt verwachten van de Type 00.

Dit is een update van een eerder verschenen artikel.

Afgelopen maand wist Jaguar vriend en vijand te verrassen met de aankondiging van een nieuwe huisstijl. Je kunt zeggen wat je wil, maar ze hebben in ieder geval voor wat reuring gezorgd.

Onderdeel van deze aankondiging was een klein stukje auto die we te zien kregen. Nu kunnen we die nieuwe Jaguar in vol ornaat zien. De Britse autofabrikant heeft het concept gepresenteerd in Miami.

Jaguar Type 00

Waar je naar kijkt is de Type 00 van Jaguar. Een voorproefje op de compleet nieuwe designtaal van het Britse merk. De modelstructuur zoals je die kent van de laatste modellen mag je vergeten. Jaguar is terug naar de tekentafel gegaan om met een nieuwe ontwerpvisie aan de slag te gaan.

Die naam is even wennen. Alsof Heineken een eigen auto heeft uitgebracht met nul procent alcohol, maar misschien is dat gewoon de kronkeling in mijn hoofd.

Het eerste resultaat is dus dit concept. Nee, van een praktische auto kun je niet echt spreken. Alles aan deze auto ademt concept. De gekke ‘radiator’ achter komt nu volledig in beeld, met een dichte grille aan de voorzijde. Misschien ligt het aan mijn rijke fantasie, maar ik zie zelfs een beetje Morgan Aeromax in het ontwerp terug.

Er valt in ieder geval weinig chocola te maken van het voorproefje. Feit is dat het ontwerp niet in de buurt komt van een XE of een F-Pace, om maar recente modellen van het Britse merk te noemen. Dit is veel agressiever getekend, met scherpe lijnen en vouwen. Een ware en misschien ook wel broodnodige make-over voor Jaguar als merk.

Nieuw platform

De Jaguar Type 00 is getekend als een fastback, met een lange motorkap en een vloeiende daklijn. De auto staat op grote 23 inch lichtmetalen velgen. De auto zoals hier op de plaatjes is uitgevoerd in Miami Pink, er is ook een andere kleur: London Blue.

Eerstgenoemde kleur is een verwijzing naar de Art Deco-omgeving waarin de Type 00 is verschenen. De tweede kleur is een verwijzing naar het Britse erfgoed.

Het eerste productiemodel op basis van Jaguar in het nieuwe jasje verschijnt eind 2025. Dit betreft een volledig elektrische vierdeurs GT, geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe model komt op het Jaguar Electric Architecture (JEA) platform te staan. Het merk belooft een actieradius tot 770 km en razendsnel laden. In slechts 15 minuten snelladen moet je weer 321 km rijbereik erbij hebben. We gaan het zien.