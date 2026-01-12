De nieuwe Audi roadster is gewoon een dikke bak in het echt

We bekeken de Audi Concept C in Brussel.

Audi baarde vorig jaar opzien met de Concept C. Ja, het is een concept, maar wel eentje die in productie gaat. Met deze auto lanceert Audi een geheel nieuwe designtaal, die opvallend clean is. Té clean misschien? Die vraag kunnen we nu beantwoorden, want we hebben de auto in het echt kunnen aanschouwen op Brussel.

Wat ons betreft is het gewoon een gave verschijning. De proporties kloppen en het minimalistische design is ook wel verfrissend. Je moet alleen niet teveel nadenken over de grille die lijkt op de gezichtsbeharing van een niet nader te noemen historisch figuur.

Deze auto kun je zien als de opvolger van de Audi TT, maar ook weer niet helemaal. Waarschijnlijk wordt deze auto iets hoger op de markt gepositioneerd. In het echt kun je ook zien dat het een flinke auto is. Met zijn 4,5 meter is de Concept C echt een maatje groter dan de Audi TT en zelfs groter dan de R8.

Over de techniek is nog steeds niks bekend, behalve dat het een EV wordt. Hoogstwaarschijnlijk komt de auto op het platform van de elektrische Boxster en Cayman te staan. Dat is helemaal geen verkeerde basis natuurlijk.

Bij de TT kon je kiezen uit een coupé en een cabrio, maar bij deze auto is dat niet nodig. Het is namelijk een targa met een elektrisch klapdak. Twee in één dus. Dit is overigens de eerste keer dat Audi een stalen klapdak toepast. De cabrio’s uit het verleden hadden allemaal een stoffen kapje.

Wanneer de Concept C in productie gaat? Dat is nog niet concreet gemaakt, oftewel: dat gaat nog even duren. We verwachten deze auto op z’n vroegst pas in 2027. Je hebt dus nog genoeg tijd om te wennen aan de nieuwe designtaal. Of valt die al meteen in de smaak? Laat het weten in de reacties!