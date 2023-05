Kijk, deze G-Klasse is ‘elegant en sportief’

Voor alle duidelijkheid: dat zijn niet onze woorden, maar die van tuner Hofele.

Het valt misschien in de categorie ‘first world problems’, maar een bodykit uitkiezen voor je G-Klasse is geen gemakkelijke opgave. Er zijn namelijk nogal wat mogelijkheden. Omdat er kennelijk nog niet genoeg keuze was, komt de Duitse tuner Hofele nog eens met een nieuwe bodykit voor de G-Klasse aanzetten.

Hofele kiest voor de gebruikelijke behandeling: nóg bredere wielkasten, nóg dikkere bumpers, et cetera. Een opvallend detail zijn de ventilatieroosters op de wielkasten, die je eerder op een dashboard zou verwachten. Je valt ook in het donker extra op, dankzij de extra verlichting op het dak én in de voorbumper.

Grote jetsers mogen uiteraard ook niet ontbreken. De exacte velgmaat moeten we jullie even schuldig blijven, maar reken gerust op 24 inch. Om het af te maken is er ook een fout kleurtje, die je alleen op dit soort tuningprojecten zou verwachten (ware het niet dat Mercedes deze kleur zelf ook levert).

Hofele heeft geen half werk geleverd, want ook het interieur van deze G-Klasse is volledig aangepakt. Of het interieur dat van opknapt is een tweede, maar het is duidelijk dat je niet in een standaard G-Klasse zit. Hofele heeft alles uit de kast getrokken: carbon met ruitjespatronen, geperforeerd leer met cirkelpatronen, alcantara, groene accenten en zelfs een sterrenhemel.

Gaat al dat uiterlijk vertoon ook nog gepaard met extra pk’s? Jazeker, Hofele kan ervoor zorgen dat de 4,0 liter biturbo V8 800 pk produceert. Want ja, je wil natuurlijk ook op dat punt je buurman met zijn standaard G 63 af kunnen troeven.