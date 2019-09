Kijk eens naar deze onzichtbare BMW X6

Al die lampen, helemaal voor niets.

Met de onthulling van de nieuwe BMW X6 hebben we wederom moeten accepteren dat het Beierse merk een auto heeft gemaakt die niet moeders mooiste genoemd mag worden. Het was, bedoeld of niet, dan ook een passende zet van BMW om de draak te steken met het sentiment over de auto, door deze kort na de onthulling in ’s werelds donkerste kleur te hullen: Vantablack VBx2.

Op de IAA in Frankfurt gaat het merk nog even verder met de stunt, want in een van de vele hallen van het gebouw heeft BMW de sinistere X6 in een merkwaardige hoek verscholen. De X6 staat in een duistere kamer waar een soort mist lijkt te hangen. De lampen die de X6 tentoon moeten stellen, worden door de zwarte wrap opgesmikkeld. Logisch, want 99,96 procent van het licht wordt door de kleur geabsorbeerd.

Dan nog even over de werkelijke X6: deze zal vanaf zijn lancering beschikbaar zijn met vier motoren: twee benzine- en twee dieselmotoren. Instappen kan met de 340 pk sterke zes-in-lijnmotor in de X6 xDrive40i. Een trap hoger vinden we de X6 M50i, met BMW’s nieuwe 530 pk V8. Dieselen kan met 265 pk of 400 pk sterke motoren.