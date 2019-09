CUPRA strikt DTM-fenomeen voor e-Racer

Zo doen we dat.

Tegenwoordig is iedereen in de racewereld op zoek naar het jongste talent om in zijn auto te plaatsen. Teams zetten hele programma’s op om zo maar zo vroeg mogelijk een wonderkind aan zich te verbinden en hopelijk de Formule 1 in te loodsen. De oudere coureurs moeten we echter niet vergeten, zo begrijpt ook CUPRA.

Hoewel het voor een jong en jeugdig merk als CUPRA logischer zou zijn een opkomende Spaanse superster aan zich te verbinden, is er besloten om toch maar binnen de VAG-familie te zoeken. De poel mag dan groot zijn, CUPRA hoefde niet lang te zoeken. In tweevoudig DTM-kampioen en voormalig WRX-kampioen Mattias Ekstrom vond het een gevierde rijder.

CUPRA heeft de naam van de getalenteerde Zweedse autocoureur tijdens de IAA in Frankfurt dan ook vol trots op zijn volledig elektrische toerwagen geplakt. De e-Racer heeft een continuvermogen van 300 kW en kan maximaal 500 kW (680 pk) produceren. Hij heeft een topsnelheid van 270 km/u en raast in 8,2 seconden naar de 200 km/u. Daarmee is ’s werelds eerste elektrische raceauto, die op termijn in de elektrische variant van het TCR moet verschijnen, absoluut geen matige machine – zeker in de handen van Ekstrom.