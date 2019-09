Nieuwe Opel Corsa heeft zijn trainingspak aan

Elke dag, elke dag, in een trainingspak.

Opel is weer helemaal in leven. De ene na de andere auto debuteert en valt goed in de smaak. Zo ook de nieuwe Corsa. Het was na de onthulling van de volledig elektrische Corsa-e al duidelijk dat de nieuwe generatie een pittig autootje was en met de standaard uitvoering bevestigt het merk dit eens te meer. Zeker in de samenstelling waarop hij op de IAA in Frankfurt staat, ziet hij er zeer aantrekkelijk uit.

Op de beursvloer in Duitsland heeft Opel een tweetal Corsa’s neergezet, ieder met een eigen karakter. Met het witte exemplaar wil Opel duidelijk laten zien dat er een flink aantal mogelijkheden om te personaliseren zijn. Zo heeft de auto een dubbele streep door het midden (extra vermogen, joechei!) en verschillende rode accenten. Het rode exemplaar is op dit gebied simpeler, maar zeker niet minder mooi.

De nieuwe Opel Corsa wordt gebouwd op het modulaire CMP-platform, waarop ook de huidige Peugeot 208 en DS 3 Crossback zijn gebaseerd. De auto is in eerste instantie te bestellen met een aantal motoren, waarvan het vermogen tussen de 75 en 130 pk ligt.