Kijk, het is de nieuwe MV Agusta van Lewis Hamilton

De Brit heeft zich weer eens goed uitgeleefd.

MV Agusta weet wel het één en ander van het uitbrengen van gelimiteerde modellen. Door de jaren heen zijn er talloze exclusieve uitvoeringen onthuld, zo ook in samenwerking met Lewis Hamilton. De viervoudig wereldkampioen had deze speciale edities deels te danken aan het feit dat hij uitkomt voor het team van Mercedes-AMG. De formatie uit Affalterbach had tot voor kort een deal met MV Agusta. Nu deze deal aan zijn einde is gekomen, zou je verwachten dat Lewis Hamilton zijn toekomstige speciaaltjes kon vergeten. Echter bleef de Brit, die zelf ook wel van tweewielers houdt, zijn naam aan de Italiaanse motorenbouwer verbinden.

Zoals gebruikelijk wijkt het exclusieve model enkel af qua uiterlijke karakteristieken. De Brutale 800 RR LH44 krijgt, net als de Dragster 800 RR LH 44 en de F4 LH44, allerlei aanpassingen aan het ontwerp die zowel door de Formule 1-coureur als het ontwerpcentrum van MV Agusta zijn verzonnen. De Brutale heeft een kleurencombinatie van zwart, rood en wit; kleuren die we regelmatig tegenkomen in het leven van Hamilton. Niet alleen zijn auto’s en motoren, maar ook zijn helm zijn voorzien van de tinten.

🏍🔥 A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton) on May 25, 2018 at 7:11am PDT

Afgezien van de kleuren geniet de Brutale nog een aantal verbeterde onderdelen. Zo krijgt de naakte fiets een reeks koolstofvezel compenenten met een hittewerende keramische coating. Daarnaast zijn de rem- en koppelingshendels eveneens van een lichter materiaal.

MV Agusta heeft slechts 144 exemplaren op de planning staan. Het is nog niet bekend hoeveel ze precies moeten kosten. Wel weten we dat de motoren deze zomer in productie worden genomen.