Autoblog advies: fluisterstille boodschappenauto voor 35 mille

Alsof de duvel ermee speelt. Hebben we een heuse EV-10-daagse, ploft er een bijzonder interessante aanvraag op de digitale deurmat. Het is een mailtje van Marco, hij had het Autoblog advies aanvraagformulier ingevuld, want hij zat met een uitdaging. Door zijn uitermate drukke baan heeft hij nauwelijks tijd over om van auto’s te genieten. De enkele keren per jaar dat hij zelf een auto moet besturen, doet hij het liefst zo comfortabel, maar onopvallend mogelijk. Hierom rijdt hij al jaren Saab. Omdat hij het geluk heeft dichtbij zijn werk te wonen, gebruikt hij de auto vrijwel nooit om er naartoe te rijden. De fiets biedt uitkomst, maar ook dit vervoersmiddel begint hem tegen te staan. In dit huidige, onrustige politieke klimaat moet Marco op zijn woorden passen, of hij wordt zowaar van zijn Gazelle getrokken! Althans, zo ziet hij dat zelf.

Ongelooflijk. Goed, dit jaar heeft hij de beslissing genomen, weliswaar in dezelfde wijk, een flatje aan te schaffen. Hierbij kreeg hij twee parkeerplaatsen tot zijn beschikking. Omdat hij ervoor betaald heeft, wil hij ze ook gebruiken. Aangezien hij op jaarbasis maar weinig kilometers verteert, lijkt een elektrische auto hem wel wat. Hoewel hij het zich kan veroorloven, hoeft het geen dure grap te worden. Overigens is hij maar alleen, dus hoeft de auto ook niet groot te zijn. Het mag wel, het hoeft niet.

De tabel ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Saab 9-3 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 35.000 Jaarkilometrage: 5.000 Brandstofvoorkeur: Stroom! Reden aanschaf andere auto: Boodschappen worden te zwaar, Saab verbruikt teveel Gezinssamenstelling: N.V.T. Voorkeursmerken /modellen: Geen voorkeur, als het maar grijs is. No-go modellen / merken: Geen!

BMW i3 94ah BEV (I01)

€ 34.880

2017

15.000 km

We beginnen met de leukste. Althans, qua design. Uiteraard zijn we ervan op de hoogte dat de i3 (rijtest) niet een heel anonieme auto is. Je zult wel degelijk op kunnen vallen, helemaal als je een oranje exemplaar weet te vinden. De meeste zijn overigens gewoon zwart of grijs en dan vallen de vele gave details al veel minder op. Het is niet de meest sportieve, traditionele BMW in de ouderwetse zin des woords. Zie het als de Audi A2 van dit decennium: pas over enkele jaren zullen we terugkijken op deze auto en denken: “ja, die i3 was zijn tijd ver vooruit“. Het is een snelle auto: 0-100 km/u in iets meer dan 7 seconden is gewoon vlot, vooral omdat de auto direct van zijn plaats schiet dankzij 250 Nm dat meteen leverbaar is. Zorg wel dat je de ’94ah’ hebt en niet de ’60ah’. Ondanks dat je kleine stukjes rijdt, is het wel lekker om meer dan 100 km aan extra actieradius te hebben. De 60ah moet 190 km halen, de 94ah 312 km. Kilometers in afstanden, welteverstaan. Niet per uur.

Volkswagen e-Golf (5G)

€ 33.650

2017

9.000 km

Als het onopvallend moet, pak dan een Golf. Aangezien de Golf VII op elke straathoek een keer of drie te vinden is, zal niemand twee keer naar de e-Golf omkijken. Dat is meteen de kracht van de auto. Er zijn genoeg mensen die graag elektrisch rijden, maar niet meteen een statement willen maken. Daar komt bij dat het ‘gewoon een Golf’ is, dus een steengoede C-segment hatchback. Je hebt een praktisch, relatief ruim en uitstekend afgewerkt interieur. De rijeigenschappen zijn overwegend comfortabel. De prestaties zijn niet zo flitsend als de BMW. De e-Golf (rijtest) heeft minder vermogen (136 pk) en is een stuk zwaarder (meer dan 1.500 kg). De actieradius is 300 km, alhoewel je daar erg je best voor moet doen. In het budget zijn voldoende demo-exemplaren met weinig kilometers te vinden.

Mercedes-Benz B250 e Electric Drive Business Solution Urban (W242)

€ 28.900

2016

25.000 km

Mocht je de prestaties van de BMW willen combineren met het anonieme uiterlijk van de Volkswagen e-Golf, dan is de Mercedes-benz B250 Electric Drive een perfecte auto. Deze heeft een sterkere elektromotor (180 pk) en zorgt, ondanks het gewicht van meer dan 1.600 kg voor acceptabele prestaties. Een groot voordeel van de elektrische B-klasse is dat het een zeer praktische auto is. Dankzij de dubbele bodem (waar de accu’s zitten) blijft de rest van de auto onaangetast. Een klein nadeel is de beperkte actieradius, als 200 km de fabrieksopgave is, weet je dat elke rit buiten de stad een kwestie van de billen samenknijpen wordt. Ook duurt het opladen bij deze auto nog ouderwets lang. In het budget zijn voldoende exemplaren te vinden, waarvan sommige zelfs met een best luxueuze uitrusting.

Ford Focus Electric (DYB)

€ 28.750

2015

7.500 km

Nu we het toch over actieradius hebben, die is bij deze Focus Electric niet veel beter dan de B-Klasse. Je moet volgens Ford in het gunstigste geval 162 km ver komen. Als je jezelf een beetje vlot door het verkeer loodst, ben je dus al na zo’n 100 kilometer aan de beurt. Daarom is wellicht dit de eerste keer dat we deze auto kunnen aanraden, aangezien Marco enkel kleine stukjes door de stad rijdt. De Focus Electric heeft 145 pk, dus je zou redelijk vlotte prestaties kunnen verwachten. De nadruk ligt op ‘redelijk’, want 0-100 km/u duurt 11,4 seconden en de topsnelheid is begrensd op 135 km/u. Gevoelsmatig is de auto vlot, dat wel. Zeker in de binnenstad. Dankzij het hoge gewicht valt het daarbuiten echter een beetje tegen. Doekje tegen het bloeden: ze zijn redelijk betaalbaar. In de meeste gevallen houd je een gedeelte van je budget over.

Smart fortwo Cabrio electric Drive Business Solution Plus (A453)

€ 28.155

2018

0 km (nieuw!)

Als je in de binnenstad woont en niet te maken hebt met zaken als een vrouw, kinderen en bijbehoren dan is een elektrische Smart een topkeuze. Zeker in het stadsverkeer is de elektrische Smart een handige auto. Dankzij de compacte afmetingen en grote mate van wendbaarheid stuur je de auto waar je hem hebben wilt. De prestaties zijn niet overweldigend, zeker niet op de snelweg. De auto is begrensd op 130 km/u. Maar je hebt wel een automaat, cabrio en achterwielaandrijving. Dat is ook wat waard. In het budget kun je gewoon voor een spiksplinternieuwe gaan en deze met smakelijke Brabus-goodies aankleden. Je moet er alleen wel mee kunnen leven dat je slechts één persoon kunt vervoeren en een beperkte hoeveelheid bagageruimte hebt.

Nissan Leaf Zero Edition

€ 35.000

2018

0 km (dealer nieuw)

Met elektrische auto’s is het eigenlijk een beetje als met laptops, smartphones en tablets. Ga voor de modernste, dan kun je er het langste tegenaan. In dat licht bezien is de tweede generatie Nissan Leaf een uitstekende keuze. Een groot voordeel van de nieuwere generatie elektrische auto’s is de toegenomen actieradius. Deze moet nu 378 kilometer bedragen. Dat is natuurlijk een theoretische waarde, maar het feit blijft dat je veel verder op een acculading kunt komen. Nog een voordeel van deze tweede generatie Leaf is het uiterlijk. Dat is een stuk stoerder en aanzienlijk minder lelijk dan de eerste generatie. In het budget vind je diverse ‘Zero Editions’, compleet uitgevoerde modellen om de entree van dit model te vieren.

YOLO: Tesla Model S 85

€ 39.950

2014

250.000 km

Een gebruikte Tesla, is dat niet wat? Grote auto’s van een paar jaar oud met veel kilometers. Die zullen wel hard afschrijven, toch? Dat valt eigenlijk heel erg mee. De goedkoopste Model S’en zitten net onder de 40 mille. Daarvoor heb je een exemplaar van enkele jaren oud met een meer dan flinke kilometerstand. Dat is overigens minder erg dan je zou denken. Bij een verbrandingsmotor zijn er talloze onderdelen die kapot kunnen gaan bij zo’n stand. Die onderdelen heeft een Tesla niet, want er is maar één draaiend onderdeel. De Model S (rijtest) valt dus eigenlijk buiten het budget, maar is absoluut het overwegen waard. Ze zijn zeer vlot, bijzonder fraai en op een accu kom je echt een heel eind: 460 kilometer. Laden kan eventueel erg snel gedaan worden met de superchargers die in heel Europa te vinden zijn.

YOLO (II): Fisker Karma EcoStandard

€ 35.000

2012

110.000 km

Dit is vals spelen, want de Karma (rijtest) is niet een geheel elektrische auto. Op enkel de accu’s kun je zo’n 50 kilometer rijden. Daarna neemt de ‘range-extender’ (een 2.0 Ecotec turbo van GM) het over. Het gezamenlijk vermogen is 408 pk met een boomomwortelend koppel van 1.300 Nm! Qua prestaties doet de Fisker niet veel onder voor de Tesla. Sterker nog, de opgaven (5,9 seconden naar de 100 km/u en een top van 200 km/u) zijn krek eender. Mocht je twijfelen tussen ouderwetse en nieuwe techniek, dan is dit een goed tussenmodel. Qua uiterlijk is het wel een nadeel voor Marco, want deze auto is vrij opvallend.

