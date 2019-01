Kijk, het is een nieuwe Pagani Huayra!

Poahhh een 6320. Das mien merk.

De Pagani Huayra is alweer even onder ons. Acht jaar om precies te zijn. Het gevoel dat de nieuwigheid er een beetje af is voelt in die zin niet onterecht. De Huayra BC Roadster is de laatste publieke bekende creatie van Horacia. Er lijkt echter weer iets nieuws te komen.

Op sociale media zijn namelijk deze foto’s opgedoken. Zonder informatie, dus het is koffie met een hele grote speculaaaas. De kans is dat Pagani nog een variant van de Huayra in petto heeft, maar het merk kan ook de one-off richting opgaan. Van de Zonda zijn immers tig speciaaltjes gelanceerd. Kunnen we Horacia niet kwalijk nemen. De beste man moet immers zijn boterham verdienen. Bovendien is Pagani een relatief klein automerk die anno 2019 nog steeds zaken doet. Petje af voor die prestatie. Er zijn ook kleine merken die op autoshows heel veel roeptoeteren en vervolgens niets voor elkaar krijgen -kuch- Victor Mullert.

De auto op de spyshots is in elk geval een Huayra zoals we die nog niet eerder hebben gezien. Met dit uiterlijk lijkt het een soort ‘Huayra R’ te worden. De supercar heeft een gigantische diffuser waar landbouwvoertuigen nog een puntje aan kunnen zuigen. Serieus, het land bewerken met deze Huayra moet geen probleem zijn. De basis komt zo te zien van een Huayra BC. De spoiler en elementen van de diffuser komen sterk overeen met het hardcore model van Pagani.

Dat de gecamoufleerde Pagani nu in de buitenwereld wordt gespot is geen toevalligheid. Over twee maanden is de autoshow van Genève en de kans is groot dat de Italianen deze beurs gebruiken om het nieuws omtrent deze auto wereldkundig te maken. Afwachten dus, hoewel we stiekem toe zijn aan een opvolger van deze bruut.

Fotocredit: iuri.giova op Instagram