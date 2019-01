Het verhaal van een onbekende trendsetter

Alle ingrediënten voor succes leken aanwezig.

Wat is eigenlijk de eerste compacte cross-over? Een beetje een auto zoals we die kennen uit, eh, elke showroom mogelijk. Een niet al te grote, maar wel hoog-op-de-poten staande auto die overduidelijk nul offroad-kwaliteiten heeft. Ja, het nemen van een drempels op een iets hogere snelheid wellicht, maar dat is echt het toch wel. Nu zijn er meerdere gegadigden, zoals de AMC Eagle en Matra Rancho, maar de Honda HR-V mag zeker in dat lijstje staan.

Het is wel opvallend dat juist Honda met een dergelijke auto kwam. Als er een merk is dat zich niet bezighield met het ontwikkelen van SUV’s en terreinwagens, was het Honda wel. Er waren wel degelijk Honda SUV’s, maar dat waren stiekem helemaal geen Honda’s. Wat te denken van de Honda Crossroad. Deze auto was in productie van 1993 tot 1998. De oplettende lezer zal zien dat het niets meer is dan een Land Rover Discovery met een Honda embleem.

Eveneens in 1993 gelanceerd was de Honda Jazz. Deze SUV was een maatje kleiner dan de Crossroad. Het was eigenlijk een Isuzu Amigo. Die naam zegt niet zoveel, want in Nederland werd de auto verkocht als Opel Frontera. De vijfdeurs versie werd de Honda Passport genoemd.

Dan was er ook nog de Honda Horizon. Een grote, nononse terreinauto voor het zware werk. Ook deze auto werd gebouwd door Isuzu. Het was voor Isuzu een enorm belangrijke auto. De auto werd door veel andere merken ‘besteld’. Een grote, zware terreinauto ontwikkelen is erg duur. Het zijn echter geen hardlopers in de showroom, dus het duurt even voordat je wat terugziet van de investering. Daarom werd de Isuzu Trooper door allerlei merken verkocht. Veel van GM komaf, maar ook SsangYong (Korando Family) en Subaru (Bighorn). In Nederland was de auto te koop als Isuzu Trooper en Opel Monterey.

Een succes waren die auto’s niet voor Honda. Met name die Honda Crossroad moet wel de meest onbetrouwbare Honda aller tijden zijn geweest. Na enkele jaren werden de Honda terreinauto’s geschrapt. In 1997 lanceerde Honda namelijk zijn eigen crossover. Honda redeneerde dat hun klanten nooit het terrein in gaan. Een ladderchassis, tussenbak, differentialen en dergelijke zijn te omslachtig, te duur en zwaar. Hun crossover op basis van de Civic en Integra was de Honda CR-V, wat stond voor Comfortable Runabout Vehicle. De CR-V had een zelfdragend koetswerk, ondanks de stoere looks.

De Honda CR-V was eigenlijk direct een succes. In het eerste volle jaar (1998) werden er al meer dan 100.000 exemplaren van verkocht in Amerika. In Nederland deed de auto het relatief goed, in 1998 werden er bijna 800 stuks op gele platen gezet. Dat succes smaakte naar meer, dus ging men door met twee nieuwe projecten. Een grote crossover (Honda Pilot) en een kleinere crossover. De eerste vingeroefening voor een dergelijke auto is de Honda J-WJ Concept:

Uiteindelijk werd deze concept car de Honda HR-V. HR-V stond voor, wij krijgen het moeilijk uit onze strot: Hip and smart Runabout Vehicle. Het idee van deze auto was om voordelen als een hoge instap, makkelijk overzicht en praktisch gemak van een crossover te combineren met het formaat en gewicht van een compacte middenklasser.

De basis van de HR-V was de Honda Logo, een ijzersterk klein autootje dat niemand kocht vanwege de verschrikkelijk hoge prijs. De HR-V leek overigens niet op de Logo, de auto was langer, breder en hoger. Ook de motoren waren anders. In eerste instantie was de auto alleen te verkrijgen met de D16W5 motor, een 1.6 met 105 pk. Standaard was de HR-V voorzien van een handgeschakelde vijfbak en voorwielaandrijving. Een CVT automaat en vierwielaandrijving waren mogelijk, maar niet te combineren. Je had zelfs keuze qua deuren. Standaard was de HR-V een driedeurs, maar vijf deuren was ook mogelijk.

De prestaties vielen nog al tegen. Niet dat je een auto als deze kocht om mee te doen aan dragraces en AutoBahn sessies, maar de ‘snelste’. HR-V ging in 11,2 seconden naar de 100 km/u en had een topsnelheid van slechts 165 km/u. De vijfdeurs HR-V AWD had 13,2 seconden nodig om de 100 km/u te halen en deed voluit niet meer dan 152 km/u.

In 2002 werd de HR-V voorzien van een facelift. Deze kun je eenvoudig herkennen aan de geheel witte koplampen, de oranje clignoteur was niet meer zichtbaar. Ook waren er nieuwe wielen en kleuren leverbaar. Nog steeds was de motor een 1.6 met 105 pk. Gelukkig kwam er ook een motor bij, de 1.6 VTEC met 125 pk. Deze uitvoering maakt de HR-V wat minder sloom. De VTEC was alleen te bestellen met een handbak en had altijd vierwielaandrijving.

De auto was toentertijd nog echt zijn tijd vooruit. Tussen 1999 en 2005 werden er bijna 1.900 stuks van verkocht. De Honda HR-V keerde in 2015 terug en nu zijn de tijden anders: iedereen wil nu plotseling zo’n kekke softroader voor de deur hebben staan. Op basis zou je de aanname kunnen maken dat de nieuwe Honda HR-V niet aan te slepen is in ons kleine kikkerlandje. Niets is helaas minder waar. Tot dusver blijft de steken op zo’n 1.300 eenheden. Niet dit jaar, maar sinds 2015! Ondanks dat Honda een van de pioniers is in deze klasse, hebben ze dat niet uit weten te buiten. Zonde, want aan de auto’s lag het niet.