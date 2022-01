Snelste Subaru ooit moet ‘Ringrecord gaan pakken

Subaru heeft met de spectaculaire STI E-RA maar één doel: een recordtijd neerzetten op de Nordschleife.

Zeg je Subaru, dan zeg je boxermotor. Deze motoren met hun onmiskenbare sound zijn onlosmakelijk verbonden met het merk. Toch moet ook Subaru er aan geloven. Het is een eigenwijs merk, maar ze zijn ook weer niet zó eigenwijs dat ze niet elektrisch gaan.

De eerste elektrische Subaru – de Solterra – is in samenwerking met Toyota tot stand gekomen. En dat betekent dus dat deze auto rijkelijk laat is. Daarnaast kenden we de auto al als de Toyota bZ4X. Er viel dus niemand steil achterover bij de onthulling van de Solterra.

Op de Autosalon van Tokyo doet Subaru nu een poging om wat meer indruk te maken. Zo hebben ze een STI-versie van de Solterra meegenomen (zie onder). Maar dat is natuurlijk niet genoeg om de show te stelen. Daarom heeft Subaru ook een spectaculaire concept car meegenomen: de STI E-RA.

De naam geeft al aan dat Subaru meer met deze auto van plan is dan alleen de show stelen. De letters E-RA staan namelijk voor Electric-Record Attempt. Subaru wil met deze auto het ronderecord voor EV’s op de Nordschleife pakken.

De elektrische raceauto is voorzien van vier elektromotoren (voor elk wiel één), geleverd door Yamaha. Samen zijn deze goed voor niet minder dan 1.088 pk. Toevallig is het vermogen daarmee exact gelijk aan dat van de Porsche Mission R, óók een elektrische racewagen. De strijd om het ‘Ringrecord kan dus nog spannend worden.

Subaru is bijzonder ambitieus, want ze mikken op een rondetijd van 6 minuten en 40 seconden. Dat is bijna net zo snel als het huidige overall ‘Ringrecord. En het is enorm veel sneller dan de huidige snelste EV op de ‘Ring, de Model S Plaid. Die klokte een tijd van 7:35,579. Maar dat is natuurlijk geen hardcore racewagen.

De auto is nu nog een concept dus het gaat nog even duren voordat de Subaru STI E-RA daadwerkelijk de Nordschleife gaat bestormen. Dat heeft Subaru voor volgend jaar op de planning staan.