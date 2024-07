Niemand wil een Koenigsegg met een driecilinder

Koenigsegg presenteerde de Gemera met een driecilinder, maar die blijkt totaal niet in trek te zijn bij klanten.

Het was een van de grootste verrassingen van 2020: de Koenigsegg Gemera. In de verlaten hallen van de gecancellede Autosalon van Genève presenteerde Koenigsegg een vierzits hybride met een driecilinder. Dit was echter niet zomaar een driecilinder, maar een technologisch hoogstandje dat 600 pk leverde.

De ‘Tiny Friendly Giant’ mag dan een wonder der techniek zien, niet alle klanten kunnen dit waarderen. Zij willen gewoon een dikke V8. Daarom besloot Koenigsegg de productieversie van de Gemera – die vorig jaar werd onthuld – ook optioneel aan te bieden met V8.

Wat blijkt nu? Klanten kiezen massaal voor de V8. Dusdanig massaal, dat Koenigsegg heeft besloten om de driecilinder te laten voor wat het is. Koenigsegg heeft het handjevol klanten dat een driecilinder wou over kunnen halen om ook voor de V8 te kiezen, waardoor de Gemera nu dus alleen met V8 gebouwd wordt.

Met de V8 is de Gemera nóg sneller dan eerst, want deze wordt nog steeds bijgestaan door drie elektromotoren. Dit resulteert in een systeemvermogen van een bizarre 2.300 pk. Met de driecilinder had de Koenigsegg Gemera ‘maar’ 1.724 pk.

Heeft Koenigsegg dan Tiny Friendly Giant dan voor Jan met de korte achternaam ontwikkeld? Niet per se, want Christian Von Koenigsegg zegt dat er later misschien alsnog een Gemera met een driecilinder komt. Maar dan moet er tegen die tijd geen optie meer zijn voor een V8, want anders krijg je weer hetzelfde verhaal.

Bron: Top Gear Podcast