Kijk nou, het is de hete Gravity SUV van Lucid

We hebben nieuwe afbeeldingen van de Gravity SUV van Lucid Motors en het ziet er spannend uit.

Lucid Motors is goed bezig. Nu ook weer, het bedrijf heeft namelijk de laatste details over zijn aankomende SUV naar buiten gebracht. Het merk deelde de afbeeldingen tijdens een livestream-evenement, waar we veel meer te weten zijn gekomen over dit model. Wil je dit terugkijken, dat kan!

Gravity SUV van Lucid

Lucid, voor de mensen die het nog weten, is een Amerikaans automerk dat het net een beetje anders doet. Het produceert, net zoals hun grote concurrent Tesla, elektrische auto’s. Dat doen ze niet onverdienstelijk. Natuurlijk hoort in hun modellengamma ook een SUV. Daarom heeft Lucid Motors details geleverd van de volledig elektrische Gravity SUV.

We mogen de auto verwachten in 2024. De SUV op de afbeeldingen is te zien op een andere planeet en heeft een bijpassende naam. Dit doet ons een beetje denken aan die eerder genoemde concurrent, die doet namelijk ook iets met de ruimte. Of denken we nu teveel door?

Je kan er niet mee naar de maan rijden, maar Lucid deelt wel mee dat de Gravity een enorm bereik gaat krijgen. Die beloftes horen we wel van meerdere fabrikanten, wij zijn benieuwd of Lucid dit kan waar kan maken of dat het handige marketingtermen zijn.

De auto komt met flexibele passagiers- en laadruimtes die groot zijn in verhouding tot de buitenafmetingen van het voertuig. De auto zal tevens beschikken over de volgende generatie Glass Cockpit-schermen. Deze hebben een hoge resolutie, mogelijk gemaakt door de volgende generatie van de intuïtieve en elegante Lucid UX-software-interface.

Configuratie

De SUV is geschikt voor elke levensstijl of behoefte. Het komt namelijk in meerdere configuraties voor vijf, zes of zeven volwassenen. Amerikanen praten altijd in superlatieven, nu ook weer. De vice-president van het bedrijf genaamd Jenkins is (natuurlijk) enthousiast. Hij zegt dat het een ‘vermomde supercar is’ met geweldige prestaties.

Zal best allemaal wel. Wat wij wel zeker weten is dat de auto niet goedkoop zal zijn. Leveringen in Amerika en Canada zullen in 2024 starten. Wanneer de Gravity SUV van Lucid ons landje zal bereiken is nog compleet onduidelijk.