Lucid gaat nog een keer Tesla achterna

Lucid gaat nog eens Tesla imiteren. doet Tesla uitstekend na. Nu moet de CEO nog eventjes vaker op Twitter zitten. Dan is het plaatje compleet.

Wie het voetbal volgt, zal het weleens zijn opgevallen. Een team presteert niet goed genoeg, sponsoren zijn boos en voorzitter grijpt in. Zo’n voorzitter kan maar een ding doen: trainer wisselen. Dan komt er een nieuwe trainer aan die het helemaal anders gaat doen. Vervolgens doet ‘ie exact hetzelfde en sta je een paar jaar later precies waar je al stond.

Met Lucid lijkt dat ook een beetje het geval te zijn. Niet zozeer door wisselingen qua management, maar in hoe anders dan Tesla ze willen zijn, maar stiekem gewoon hetzelfde zijn. Nu zelfs heel erg letterlijk, want ook Lucids worden duurder en duurder.

Inflatie

Dat laat Lucid-CEO Peter Rawlinson weten, niet via Twitter, maar gewoon netjes aan persbureau Reuters. In dit geval zal het voornamelijk komen door de inflatie. Die is op dit moment flink aan het stijgen waardoor de auto’s die niet in prijs stijgen in feite goedkoper worden.

Ook de prijzen voor grondstoffen worden telkens hoger. Met name de prijs voor nikkel stijgt enorm. Nikkel is weer een belangrijk onderdeel voor de accupakketten. Het is dus zeker niet iets dat alleen Lucid raakt, maar alle elektrische auto’s. Ook bij Rivian en (daar is ‘ie weer) Tesla zullen de prijzen omhoog gaan, aldus Carscoops.

Het komt Lucid niet heel erg goed uit. Op dit moment moet de productie op gang komen van hun sedan, de ‘Air’. Deze auto is sowieso al geen koopje en zal niet in grote aantallen geproduceerd worden. Dit jaar moeten er zo’n 12.000 stuks van de band lopen, daarna moet de jaarproductie zo’n 20.000 exemplaren bedragen.

Lucid gaat Tesla achterna

Omdat de introductie telkens uitgesteld werd (goh, welk merk deed dat ook alweer?) en de inflatie zijn werk deed, moest Rivian al een keer zijn prijzen aanpassen. Daar kregen ze behoorlijk veel kritiek op. De mensen die een reservering hebben geplaatst, deden dat voor een bepaalde prijs, uiteraard.

Wat de nieuwe prijzen zullen gaan worden, is nog niet bekend. De Lucid Air (77.400 dollar) is nu nog goedkoper dan de goedkoopste Tesla Model S (104.500 dollar). Echter, dat model van 77.400 dollar is een lokkertje, met weinig uitrusting en kleine accu. Je wil minimaal de Lucid Air Touring, die is ook het beste vergelijkbaar met de Model S Long Range. Die is nu nog 95.000 dollar.

Meer lezen? Dit zijn de 10 elektrische auto’s met de grootste actieradius!