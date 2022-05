Lucid doet een Tesla, maakt auto’s veel duurder

Als je een Lucid wil hebben moet je snel zijn. Koffers met geld heb je straks nodig om nog een Lucid te kopen. In navolging van Tesla maakt het merk haar auto namelijk veel duurder.

Twee Euro is het nieuwe één Euro dezer dagen. Dat wreekt zich ook in de prijzen van auto’s. Nou worden auto’s in Nederland vaak duurder en duurder dankzij de immer stijgende prijzen van een gram gebakken lucht CO2. Maar vorig jaar en dit jaar zien ook fabrikanten zich genoodzaakt de vraagprijzen te verhogen door de inflatie. Tesla voerde op een gegeven moment zelfs week op week een prijsstijging door.

De concurrenten van Tesla ontkomen ook niet aan deze nieuwe realiteit. Rivian haalde zich eerder dit jaar de woede op de hals van klanten toen blubberdikke prijsverhogingen doorgevoerd werden. Deze zouden namelijk in eerste instantie ook gelden voor veel reservatiehouders. Later werd dat teruggedraaid middels een welgemeende mea culpa. Doch voor nieuwe klanten, worden Rivians desalniettemin veel duurder.

De derde Amerikaanse fabrikant van EV’s (sorry Fisker) voelt zich nu genoodzaakt de prijzen ook flink te verhogen. Ze hebben hierbij wel geleerd van Rivian. Pas 1 juni worden de prijzen verhoogd. Iedereen die voor die datum nog een krabbel zet, betaalt de huidige prijs. Lucid zegt zelf het volgende over de verandering:

We also announced today that we are increasing prices of our vehicles that will go into effect at the beginning of June. The world has changed dramatically from the time we first announced Lucid Air pricing in September 2020, but I want to reassure our existing reservation holders that we will be honoring current pricing for them as well as for any new reservations made before the end of the month

Lucid, heeft grote lucide dromen