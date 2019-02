Jaguar XE vernieuwd en dit gaat ‘ie kosten

De sedan moet weer meekomen met auto's als de nieuwe BMW 3 Serie, de Mercedes C-klasse, de Audi A4 en de Alfa Romeo Giulia.

Jaguar heeft de XE, de kleinste sedan van het merk, van een facelift voorzien. Niet alleen op uiterlijk gebied zijn er dingen anders. Jaguar heeft vooral gekeken naar het interieur.

De facelift ga je op uiterlijk gebied onder meer herkennen aan de J-blade LED dagrijverlichting. Daarnaast is de achterbumper vernieuwd en zijn 18-inch lichtmetalen velgen standaard. In het interieur hebben grotere veranderingen plaatsgevonden. Het stuurtje is van de I-PACE overgenomen en ook het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem is voortaan te vinden in de XE.

De facelift is leverbaar met een 2.0 liter Ingenium benzinemotor, goed voor 250 pk (P250) of 300 pk (P300). Laatstgenoemde motor doet het sprintje naar de honderd in 5,7 seconden in combinatie met vierwielaandrijving. Dieselen kan ook nog steeds met de Ingenium diesel. Er komt één variant met deze brandstof, de D180 met 180 pk en 430 Nm koppel.

Jaguar wil zich onderscheiden in dit druk bevochten segment door de XE standaard vol te hangen met zaken die bij de concurrentie mogelijk een optie zijn. Naast de eerder genoemde 18-inch velgen, zijn parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, elektrisch verstelbare stoelen, een automaat en rijbaanassistentie altijd aanwezig op de vernieuwde XE.

Wie overtuigd is kan zich nu melden bij de lokale Jaguar-dealer. De XE 250 is er vanaf 57.380 euro.