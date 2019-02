Kunnen we straks nooit meer te hard rijden?

Een aantal Europarlementariërs vindt dat het afgelopen moet zijn.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Die slogan is van toepassing op veel sportieve auto’s met een topsnelheid die je misschien een paar keer gaat halen in je leven, mocht je zo’n auto bezitten. Levensgevaarlijk!11!! Aldus een groepje parlementariërs uit Brussel die vinden dat auto’s helemaal niet meer hard moeten kunnen gaan.

Wat hun betreft worden auto’s kunstmatig in toom gehouden. Er is een wetsvoorstel ingediend die autofabrikanten moet verplichten om een snelheidsbeperking in te bouwen. De techniek gaat schuil onder de naam ‘Intelligent Speed ​​Assist’ (ISA). De volksvertegenwoordigers denken dat dit gaat bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden in Europa.

Nu zitten moderne auto’s al boordevol hulpsystemen. Denk aan verkeersbordenherkenning en het weergeven van de toegestane maximumsnelheid in het instrumentencluster. Wat de EU betreft gaat dit nog een stapje verder. Niet alleen herkent de auto de toegestane maximumsnelheid, de auto moet ook gaan ingrijpen wanneer deze snelheid wordt overschreden. De Europarlementariërs vinden dat er een begrenzer moet ingrijpen zodat er bijvoorbeeld niet harder dan 100, 120 of 130 km/u gereden kan worden. In theorie moet dit fantastische systeem het aantal verkeersdoden in Europa met 20 procent terugbrengen. In theorie hè.

Vanwege de veiligheid moet er wel een achterdeur beschikbaar zijn. Zo moet het systeem kunnen toestaan dat wanneer de bestuurder het gaspedaal hard intrapt, het voertuig alsnog harder kan rijden dan de toegestane snelheid. Dit zou echter slechts enkele seconden mogelijk moeten zijn, daarna gaan er waarschuwingssignalen af in het interieur. Denk aan het irritante gepiep als je geen gordel draagt.

Mocht dit wetsvoorstel er komen, dan worden de eerste nieuwe auto’s in 2022 uitgerust met het ISA-systeem.

Met dank aan iedereen voor de tips!