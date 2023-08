Peugeot zet e-2008 scherp in de markt

De prijs van de nieuwe Peugeot e-2008 is interessant in vergelijking met de concurrentie.

Peugeot heeft de prijzen van de vernieuwde e-2008 bekendgemaakt. Nog niet zo gek lang geleden werden al de prijzen gecommuniceerd van de 2008 met verbrandingsmotor. Toen viel op dat met name de concurrentie scherpere prijzen had. Interessant genoeg is dat niet het geval met de e-2008. Peugeot heeft goed gekeken wat de rest doet, al is dat ook weer afhankelijk van uitvoering en uitrusting.

Vernieuwde Peugeot e-2008 prijzen

De vernieuwde Peugeot e-2008 staat voor 38.970 euro op de stoep. Daarmee kun je ook aansprak maken op Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Met deze subsidie gaat er nog eens 2.950 euro van de prijs af. Je rijdt dan wel de instapper natuurlijk in de meest kale uitvoering. Dit is de Active met de 50 kWh batterij en 136 pk. Je moet dan genoegen nemen met een opgegeven rijbereik van 330 kilometer.

Daarboven staat de Active met een grotere 54 kWh accu. De actieradius is met 406 kilometer net even wat gunstiger. Ook heb je met 156 pk wat meer paarden. De prijs voor deze variant begint bij 41.420 euro. Standaard op zo’n Active zit onder andere led-koplampen, parkeerhulp achter, een 10” touchscreen en climate control.

De vernieuwde Peugeot e-2008 met als Allure begint bij 40.470 euro. Dat is met de 50 kWh accu. De 54 kWh variant begint bij 42.920 euro. Dan is er nog de GT. Als 50 kWh begint de prijs bij 42.120 euro. De 54 kWh GT kost minimaal 44.570 euro.

Concurrentie

Zoals gezegd is de vernieuwde Peugeot e-2008 helemaal niet gek in de markt gezet. Belangrijke concurrenten zijn duurder. Daarbij moet wel gezegd worden dat de concurrentie een completer auto kan afleveren, met bijvoorbeeld een beter rijbereik of een betere uitrusting. Desalniettemin liggen de vanafprijzen hoger dan de e-2008.