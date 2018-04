Kijk nou, het is de nieuwe Mercedes A-Klasse sedan!

De nieuwe A-Klasse inclusief dikke glutei maximi.

Afgelopen woensdag schotelden we je zomaar een extra rijtest van de week voor. Collega @casperh ging een blokje om met de nieuwe Mercedes A-Klasse (rijtest) en schoot en passent nog wat spetterende plaatjes. Normaal gesproken is de hatchback versie de absolute volumeknaller van elke zichzelf respecterende C-segmenter in (Noord-)Europa, maar de afgelopen jaren lijkt de C-segment sedan een voorzichtige comeback te maken. Mercedes voerde met de vorige A-Klasse een trucje uit door de ‘sedan’ te bombarderen tot CLA onder het mom ‘vierdeurs coupé’. Afgaande op het straatbeeld verkocht die auto best goed. Concurrent Audi deed niet moeilijk en bracht van de huidige A3 gewoon een ‘normale’ sedan op de markt. Volgens velen is het de mooiste A3 die je kan kopen…

Met dat in het achterhoofd, is het niet gek dat Mercedes van plan is ook een sedan-versie van de nieuwe A-Klasse aan te bieden. We vragen ons echter wel af wat er van de CLA moet worden? Komt er naast de A-Klasse sedan ook nog een ‘sportievere’ CLA op de markt? Het lijkt ons onmogelijk zonder al teveel overlap. Maar goed we hebben het hier over het merk dat tegelijkertijd de CLS en vierdeurs AMG GT aanbiedt.

Je zou wellicht wel verwachten dat de A-Klasse sedan wat gezapig zou ogen om ruimte te creëren voor een extra hippe concurrent uit eigen huis. Doch afgaande op de eerste plaatjes die we onder ogen krijgen van het model, valt dat alleszins mee. De pic boven dit artikel komt van Autohome.cn en is naar verluidt achtergelaten door medewerkers van Mercedes na een PR-evenementje. Of dat moeten we in ieder geval geloven. Het CLSësque scherpe neusje komt recht van de hatch. Er is ook nog een foto van de achterkant, waarop we eveneens de bekende lichtunits van de hatchback ontdekken op een sedan-kont. Op het kenteken van de grijze A-Klasse sedan is een ‘L’ te lezen, wat zou betekenen dat het hier om de (China only?) verlengde versie gaat. Word jij warm van een dikke koffer?