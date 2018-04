De Audi e-tron is binnen no-time helemaal vol geblaft

Nee, we bedoelen niet met Golden Retrievers, hockeysticks en BIFI-worstjes.

Iedereen behalve Carlos Tavares denkt dat de auto’s van de toekomst allemaal pure EV’s zullen zijn, maar voor het zover is zijn er toch nog wel de nodige obstakels te overwinnen. Daarbij kan je denken aan de beschikbaarheid van de nodige grondstoffen om miljoenen accu’s te bouwen, wat we moeten doen met dat spul als het versleten is en waar we de energie vandaan halen om telkens weer in die accu’s te proppen. Immers zijn EV’s maar zo schoon als de fabrieken waar de energie wordt opgewekt om ze van ‘juice’ te voorzien.

Maar een ander, praktischer obstakel is de tijd die het duurt om zo’n accu weer op te laden. Leuk en aardig dat idee om het milieu te redden, maar we weten dat dit de grote massa niet overtuigt. De take rate van EV’s zal uiteindelijk toch grotendeels bepaald worden door de kosten om de auto te runnen en de praktische bruikbaarheid van zo’n ding. Een bezwaar van het eerste uur voor wat betreft dat laatste aangaat: het begrip range anxiety.

Nou toegegeven, de angst om zonder stroom te komen zitten in je EV was vooral enkele jaren geleden écht een hot issue. Immers gooi je een conventionele auto op brandstof, zeker in onze contreien, praktisch op elke straathoek vol met een nieuwe dosis peut. Het proces duurt hooguit vijf minuten. Misschien zes wanneer je last hebt van Stendahl syndroom en bij de kassa niet kan kiezen tussen een Snickers bar of toch een Mars bar. Vervolgens ben je klaar voor de volgende honderden kilometers.

Bij een EV is dit nog altijd wat lastiger. Wil je gaan lunchen in Zeeland met zo’n ding (video), is het toch even handig van tevoren te kijken waar je een lege accu weer van positieve lading kan voorzien. Vervolgens moet je er rekening mee houden dat het best wel even kan duren voordat je weer verder kan rijden. Jezelf in de tussentijd ook weer even opladen met een flinke maaltijd kan geen kwaad. Op zich prima natuurlijk, behalve als je daar helemaal geen tijd voor hebt. Je moet na je zakendeals namelijk weer op tijd thuis zijn om je Retriever te voeren en je dochter naar de hockey te brengen. Druk, druk, druk!

Gelukkig worden er al stappen gezet op dit vlak. Audi belooft namelijk dat je de nieuwe e-tron in ‘slechts’ een half uur kan opladen, waarna je er weer 400 kilometer tegenaan kan. Dit komt omdat de e-tron de eerste EV is die geschikt is voor laadstations met een capaciteit van 150 kW. De actieradius van 400 kilometer is overigens berekend volgens de nieuwe WLTP-cyclus, dus je hebt iets meer kans dit target te halen dan bij getallen die berekend zijn op basis van de oude NEDC-cyclus.

Nou klinkt een half uurtje als je het zo opschrijft ‘wel oké’, maar als je daadwerkelijk moet staan wachten op een guur ‘tankstation’, is het dat dan nog steeds? Ik vrees dat de minuten lang gaan duren. Maar enfin, we gaan de goede kant op. Nu alleen nog dat thuis laden wat beter regelen, want volgens Audi kost dat, afhankelijk van hoeveel laad-goodies je koopt, 4,5 to 8,5 uur…