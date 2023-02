Kijk nou, het is de opvolger van Stéphane Kox bij Viaplay

Viaplay heeft bekendgemaakt wie de nieuwe pitreporter en daarmee de opvolger van Stéphane Kox is geworden.

Na het meedraaien van één seizoen nam Stéphane Kox al afscheid van Viaplay als pitreporter. Haar passie lag toch meer bij racen dan tv-momentjes in de pitbox bij elkaar lullen voor een microfoon. En geef haar eens ongelijk. Daarmee moest Viaplay wel op zoek naar een vervanger. Die is gevonden.

De vervanger is Chiel van Koldenhoven. De streamingdienst heeft deze jongeman bij NOS Sport vandaan getrokken. Sinds 2018 was van Koldenhoven te zien bij NOS Sport waar hij aan de slag ging na het behalen van zijn papiertje aan de School voor Journalistiek in Utrecht.

Een mooie nieuwe job voor de 28-jarige verslaggever. Dicht bij de actie staan en meereizen met het Formule 1-circus is zeker iets heel gaafs. Of de kijker ook blij gaat zijn met deze nieuwkomer? Viaplay zet in elk geval duidelijk in op jong talent, in plaats van teren op de oude garde. Voor wie hoopte op een Jack Plooij (waarom zou je) zou dit een teleurstelling kunnen zijn. Chiel van Koldenhoven heeft vooral een voetbalachtergrond (en sporadisch F1) bij NOS Sport, het is afwachten hoe inhoudelijk deze pitreporter bij Viaplay gaat zijn. Soms kan het best cringe zijn voor kijkende F1-veteranen als een rookie verslag doet. Maar ja, we moeten allemaal ergens beginnen hè.

Qua eye candy gaat het voor de hetero kijkende Viaplay-man er in elk geval niet op vooruit. Met een vrolijke Stéphane Kox blijf je toch wat langer plakken aan de beeldbuis. Maar goed, wellicht weer een extra moment om even drinken te pakken of om naar het toilet te gaan. Of om nog eens te kijken hoe goedkoper F1 TV nu is en in je hemelsnaam afvragen waarom je een abonnement hebt bij Viaplay.

Chiel van Koldenhoven is vanaf het aankomende Formule 1-seizoen te zien als pitreporter bij Viaplay. Dus Kies maar! Genieten van Chiel vanaf maart, of had je toch liever Stéphane nog een seizoen gezien?