BREEK: Stéphane Kox stopt als pitreporter bij Viaplay

Fervent AB-lezer en coureur Stéphane Kox stopt als pitreporter bij Viaplay. Moet Harald Doornwald haar nu opvolgen?

Een heet onderwerp der discussie in Nederland is altijd hoe de programmering rondom de Formule 1 is vormgegeven. Dat wil zeggen, sinds een paar jaar. Toen Ruud ter Weijden het deed, hoorde je er nooit iemand over. Maar misschien was dat ook omdat je toen nog inbelverbindingen had om op internet te komen.

Toen Ziggo de rechten nog had, stoorde men zich aan Jack en Rob. Maar nadat Viaplay de rechten heeft overgenomen, is het er volgens velen niet beter op geworden. De controversiële keuze om Olav Mol het commentaar te ontnemen vonden velen al meteen niet leuk. Ook al omdat Viaplay voor de rest wel bijna iedereen die ooit naar een raceauto gekeken heeft opnam in haar team. Met als notabele uitzondering Harald Doornwald, die daar zelf helemaal niks van begreep.

Hoewel ook Allard Kalff (dus) betrokken is bij Viaplay, deed Stéphane Kox het werk als pitreporter voor Viaplay. Daar ik zelf altijd naar F1TV kijk, kan ik er niet over oordelen. Maar van wat ik gehoord heb, deed de betere helft van wielrenner Danny van Poppel deed dat prima. Van iemand die goed geïnformeerd is door autoblog, hadden we eigenlijk ook niks anders verwacht.

Maar helaas, dit sprankje licht in wat voor Viaplay toch een hachelijk avontuur lijkt te worden (er is erg veel betaald voor de rechten), geeft er nu de brui aan. De 29-jarige gaat zich focussen op het afmaken van haar studie rechten en haar eigen racecarrière. Stéphane was wel een verlenging van haar contract aangeboden, maar bedankt daar dus voor. De Telegraaf quotet de dochter van Peter Kox als volgt:

Ik heb het met veel plezier gedaan, met een superleuke groep mensen en ook heel veel geleerd. Toen ik ruim een jaar geleden werd benaderd door Viaplay kwam het echt als een verrassing. Ik was toen net met mijn master in rechten begonnen en racete zelf nog. Hoe leuk het afgelopen jaar ook was, heb ik gemerkt dat mijn ambitie toch ligt bij die rechtenstudie en het racen. Daar wil ik me weer op gaan focussen. Ik vind het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven, zoals ik dat ook tijdens mijn televisiewerk heb proberen te doen. Stéphane Kox, vindt het wel mooi geweest

Waarvan akte. Blijft de vraag over wie nu de vervanger moet worden van Stéphane. Toch maar Bobby Thornwood?