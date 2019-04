Kijk nou wat Vilner met deze Trabant heeft gedaan

Hier kunnen wij ons wel in vinden.

Wellicht een van de bekendste auto’s uit de jaren ’90 is recentelijk door het Bulgaarse Vilner onder handen genomen. De Trabant, het goedkope wagentje uit Oost-Duitsland, is door de interieurspecialisten aangepakt en komt zodoende ineens heel flitsend voor de dag.

Vilner heeft duidelijk weer zijn best gedaan het interieur zijn eigen excentrieke voorkomen te geven. Net als andere creaties van het bedrijf is ook deze Trabant voorzien van een dubbelleren bekleding met daarin nog textiel verwerkt. In combinatie met het geruite ontwerp verhoogt het het retro-gehalte van de Trabant behoorlijk, terwijl het tegelijkertijd ook zorgt voor een hoogwaardiger interieur. Het dashboard en het Momo stuur zijn bijvoorbeeld ook gehuld in leer.

Aan de buitenkant heeft Vilner bijster weinig veranderd. Wel heeft het de elektronica de eenentwintigste eeuw in getild; zo heeft de Trabant LED-verlichting en zijn de knipperlichten vervangen. De originele motor is eruit getrokken. In dit exemplaar ligt nu een 1,1-liter viercilinder uit de allereerste Volkswagen Golf. Het blok produceert een magere 45 pk. De versnellingsbak komt eveneens van de Golf.