Toyota’s nieuwste SUV is groots en machtig

Met zo'n gok kan dat ook niet anders.

Uiteraard ontbreekt in Amerika ook het zeer populaire Toyota niet op de New York Auto Show. Sterker: de Japanse autofabrikant heeft aldaar zelfs een nieuwe versie van zijn grote Highlander gepresenteerd. Het is ondertussen alweer de vierde generatie van de luxe SUV.

De nieuwe Highlander kan rekenen op een fris ontwerp dat in grote lijnen overeenkomt met de auto’s die momenteel in het modellengamma van Toyota te vinden zijn. Daarnaast is hij ook gebouwd op het modulaire TNGA-platform van het merk, wat betekent dat hij een gedeelte van zijn DNA letterlijk deelt met de nieuwe RAV4, maar bijvoorbeeld ook de Corolla.

Dit betekent uiteraard ook dat we in de nieuwe Highlander geen totaal andere motoren zullen vinden. En dat klopt, want wie voor de nieuwe SUV kiest, heeft daarbij de keuze uit een iets oudere 3,5-liter V6 met ongeveer 300 pk, of een hybride aandrijflijn. In tegenstelling tot het vorige model maakt diezelfde V6 nu geen deel meer uit van het geheel. In plaats daarvan heeft Toyota een 2,5-liter viercilinder gekoppeld aan een tweetal elektromotoren. Gezamenlijk produceren zij aanzienlijk minder vermogen dan eerst. Voortaan zal de Highlander Hybrid beschikken over 240 pk.

De zevenzitter wordt voorzien van de nieuwste veiligheidssystemen en tevens krijgt hij een nieuw en opgefrist interieur, zodat hij er weer een aantal jaren tegenaan kan gaan. De SUV zal niet naar Nederland komen.