Kijk voor de laatste keer naar de MINI Clubman

Dit is de laatste MINI Clubman. Het doek is gevallen.

Aan alles komt een einde. Vandaag is dat de MINI Clubman. In de productiefaciliteit in het Engelse Oxford rolde het allerlaatste exemplaar van de band. Een emotioneel momentje voor alle medewerkers in de autofabriek.

1969

Een iconisch model. Neem je de complete geschiedenis van MINI (dus voor het BMW-tijdperk) mee, dan gaat de Clubman terug tot het jaar 1969. Het is dus nogal wat dat dit model geen bestaansrecht meer heeft. MINI heeft besloten een andere weg in te slaan en de Clubman is niet langer onderdeel van de line-up van het merk.

Met modellen als de Cooper, Aceman en de Countryman kiest MINI voor elektrificatie. Voor de Clubman, met zijn iconische deuren, is geen opvolger bedacht. MINI-klanten kunnen straks gaan proefrijden met de gloednieuwe Aceman om te proeven of daar nog wat Clubman in te bespeuren valt. Met een volledig elektrische aandrijflijn is dat natuurlijk wel wat anders dan de benzinetorretjes in de Clubman.

Het Britse automerk zegt 1,1 miljoen exemplaren van het model te hebben geproduceerd. De laatste MINI Clubman rolde met veel aandacht van de band in Oxford. De fabriek was goed voor de helft van de totale productie van het model. In meer dan 50 landen werd de Clubman op de markt gebracht. Feitje voor tussendoor: Midnight Black was de populairste kleur van het model in het Verenigd Koninkrijk.

De laatste MINI Clubman betreft een Final Edition. Vorig jaar kondigde het merk de komst van deze speciale editie aan. Het is een uitzwaaimodel met een aantal unieke kenmerken. Ze hebben allemaal de Shimmer Copper grille, 18 inch Final Edition velgen en Final Edition letters op de achterzijde. Er zijn 1.969 stuks gemaakt van de Clubman, wat natuurlijk een verwijzing is naar het geboortejaar van dit model.

En daarmee komt er na 55 jaar een einde aan de MINI Clubman, nu de laatste geproduceerd is. Met de drie genoemde modellen -Cooper, Aceman en Countryman- focust het merk zich op 2024.