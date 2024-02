Rivian presenteert volgende maand Model Y-rivaal

De kleinere Rivian komt er eindelijk aan!

Een van de vele merken die bestempeld werd als ‘het nieuwe Tesla’ is Rivian. Rivian is alleen nog lang niet zover als Tesla. Ze verkopen vooralsnog alleen auto’s in de VS. Terwijl de Model Y de bestverkochte auto van Europa is, doet Rivian nog helemaal niks in Europa.

De R1T en R1S zijn ook niet heel interessant voor Europa, maar binnenkort komt er een model dat een stuk interessanter is voor ons. De volgende Rivian wordt namelijk de R2, een compacte SUV. Nu betekent ‘compact’ iets anders in de VS dan in Europa, maar waarschijnlijk wordt het een concurrent van de Model Y.

Rivian heeft zelf nog geen teaser gedeeld, maar er is al wel een patentafbeelding opgedoken. Daarop is te zien dat de R2 veel lijkt op zijn grotere broer. Het wordt dus geen gladde cross-over, maar een robuuste SUV á la Land Rover Defender en Ford Bronco.

De Rivian gaat waarschijnlijk wel iets duurder worden dan de Model Y, maar ja, dat kan ook bijna niet anders. Naar verwachting gaat de auto ergens tussen de 40.000 en 60.000 dollar kosten in de VS. De Model Y is daar al vanaf 32.890 dollar te krijgen.

Er is nog weinig officieel bekend over de Rivian R2, maar we weten nu wel een onthullingsdatum. De Amerikanen maken bekend dat de auto 7 maart onthuld wordt. Al over een maand dus. Het gaat nog wel even duren voordat de Rivian R2 daadwerkelijk op de markt komt. Dat zal pas in 2026 zijn.