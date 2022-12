Kijk, zo is de oude Civic Type-R wél mooi

De oude Civic Type-R kan wel fraai zijn, maar je moet dan zelf aan de slag gaan.

Onlangs is er een nieuwe Honda Civic Type-R op de markt gekomen. Het nieuwe model is volgens velen een enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger en dat klopt ook wel. De design-directeur van het vorige model was waarschijnlijk een hyperactieve blinde peuter die strak stond van de Bullit-energydrink. Die Honda Civic was zo enorm overdreven dat het eerder de lachspieren aanwakkerde dan dat je onder de indruk was.

We houden van originele auto’s, maar we kunnen begrijpen dat je met een knalgele Civic Type R niet deel gaat nemen aan een rouwstoet. Dat is zwaar ongepast. Niet dat je met deze Civic van M&D Design dat wél gaat doen, maar een paar eenvoudige doch effectieve upgrades doen een hoop, zo blijkt wel weer.

Oude Civic Type-R kan best mooi zijn

Mocht je M&D Design niet kennen, dat is een Duits (duh) bedrijf uit Dinslaken, vlak over de grens bij Arnhem. In principe kun je met elke auto aan komen rijden dan kunnen ze bij M&D Design er iets moois van maken. Het onderwerp voor vandaag is de Civic Type-R van de vorige generatie.

De kans bestaat namelijk dat je de huidige niet kan betalen. Bij het horen van de nieuwprijs van Honda wisten we wederom even niet of we moesten lachen of huilen? En dan is deze oude Civic Type-R een goede oplossing. De kleur blauw is al verfrissend. Beter dan het gebroken wit, saaie zwart of een felle kleur.

Geen hangende kont dyndroom

Ook de Z Performance-velgen (ZP.FORGED 5 Deep Concave) zijn een vooruitgang. Ze zijn 9,5 x 20 groot en voorzien van 255/30 20 Continental Sport Contact 6-banden. Je moet even goed kijken, maar het zijn tweedelige wielen. Het velgbed is zilver, het velghart is Royal Gold. Het geeft deze oude Civic Type-R iets Subaru Impreza-esques. Voor het mooie zouden de wielen 1 inchje kleiner mogen, maar vergeet niet dat Honda deze generatie Civic op 20 inch wielen afleverde!

Verder is de auto ietsje verlaagd. De oude Civic Type-R (nou ja, oud) is voorzien van verlagingsveren van Eibach: voor met 20 millimeter verlaging en achter 10 millimeter. Dan heb je ook geen last meer van het ‘hangende kont-syndroom’ dat zoveel auto’s hebben tegenwoordig. Prijzen zijn niet bekend, maar een nette occasion opsporen en aanpassen is ongetwijfeld goedkoper dan een nieuw exemplaar!

Meer lezen? Dit zijn alle Civic Type-R’s op een rij, allemaal!