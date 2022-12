Ferrari Competizione Ventidue is een meesterwerk

Net als Kind of Blue van Miles Davis, toevallig ook een inspiratie voor de Ferrari Competizione Ventidue.

Moderne auto’s worden telkens sneller, zwaarder, saaier en veiliger. Dat is een tendens die er bijna altijd is geweest. Anno 2022 kun je een Lucid Air Sapphire of Tesla Model S Plaid bestellen en voor een fractie van de prijs elke supercar te kakken zetten bij stoplichtsprint.

Maar is dat dan ook leuker? Bwoah, uiteindelijk gaat elke vorm van acceleratie wennen, natuurlijk. En ondanks dat die nieuwe EV-hypercars en EV-hypersedans bizar snel zijn, zijn ze ook stijlvol? Is het een rijdend kunstwerk? Een Pininfarina Battistta wellicht. Een Lucid is ook nog wel fraai. Echter, een Tesla Model S is net zo uniek generiek als de Samsung RB36T602CSA. Mocht je die niet kennen, dat is de best verkochte koelkast volgens een populaire koude, blauwe website.

Gehannes

Enfin, al dat soort gehannes heb je niet met de Forge Design Competizione Ventidue, een Ferrari 250 restomod. Het idee is om alles wat zo tof was aan de 250 GT SWB te combineren met moderne technieken. Het resultaat is deze bloedmooie Frankenstein Ferrari.

Over de basis van de Competizione Ventidue zijn ze bij Forge Design nog een beetje schichtig. Er staat niet angegeven wat nu exact de basis is, maar wel dat het een ‘re-creation’ is. Het doet wat dat betreft denken aan de Ruf CTR Yellowbird. Een compleet opnieuw opgebouwde auto die sprekend lijkt op een Porsche 911, maar eigenlijk uniek is.

Nu is het zo dat Forge Design dit ook daadwerkelijk kan doen, ze maken immers ook prototypes en concept cars voor andere automerken. Volgens zijn bouwers is de Ferrari 250 SWB net zo iconisch als het Guggenheim museum en het Miles Davis album ‘Kind of Blue’ (die moet je in de verzameling hebben, overigens). Alledrie stammen ze uit 1959.

Techniek Ferrari Competizione Ventidue

Qua techniek hoef je niet te vrezen. Hier zul je geen hummende elektromotor motor vinden plus accu’s die elke vorm van rijplezier met talent bederven. Nee, de inspiratie voor deze Competizione Ventidue komt van de 250 SWB ‘SEFAC Hotrod’, dat was een serie van 20 snellere en lichtere 250 SWB’s voor competitiedoeleinden.

Dus onder de kap ligt een verbeterde versie van Ferrari’s Colombo V12, met een slagvolume van 3 liter (250 cl per cilinder, weet je ook waar de 250 voor staat en 250 SWB). Het vermogen is met 300 pk niet extreem indrukwekkend, maar als de auto ligt is, heb je er meer dan voldoende aan.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar verwacht het ergste. Maar dan rijd je er wel stijlvol bij en niet als een early adaptor die zijn mening van Twitter moet halen. Overigens is Forge Design niet de enige die met een dergelijk project bezig is, ook de GTO Engineering Squalo vist deze extreem specifieke vijver.

Zo klinkt een SEFAC 250 GTO overigens (zet de speakers aan!)

