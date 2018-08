De Audi RS4 is officieel geen ‘sleeper’ meer

Een beetje opvallen kan geen kwaad, toch?

Audi heeft flink zijn garen kunnen spinnen met de Audi RS-lijn. Extreem dikke stationwagons met grote motoren. Volgens velen is een gedeelte van de charme van deze auto’s. Het valt niet zo op, maar je kan het menig sportwagen flink lastig maken. De eerste series (RS2, RS4 en RS6) waren redelijk onopvallend. Daarna werden snelle Audi’s iets extroverter. Naarmate de snelle Audi’s opvallender werden, beteken ze ook populairder. Tegenwoordig zijn is het dermate populaire auto’s dat zelf de betere neder-Hip Hop artiest erin rond rijdt. Om niet te opvallend door het leven te gaan als Audi RS-rijder moet je je echt inhouden met het samenstellen. Ik kwam zelf op onderstaande auto uit in de configurator van Audi.

Je kan ook genoegen nemen met het feit dat snelle Audi’s nu lekker dik zijn en er zelfs nog een schepje bovenop doen. Dat kan natuurlijk bij Audi Exclusive, maar voor meer snelheid zul je toch uit moeten wijken naar gerenommeerde tuners als ABT Sportsline, MTM of B&B. Je kan ook aankloppen bij de iets jongere firma Wheelsandmore. Zoals hun naam suggereert kunnen zij de wielen én meer aanpakken!

Ze beginnen goed. De RS4 kan wel wat extra paarden gebruiken, de huidige RS4 zit nu onderaan in zijn klasse terwijl het gewicht het hoogste is. Bij Wheelsandmore weten ze er vrij eenvoudig 527 pk en 710 Nm uit te halen. Kijk, dat zijn tenminste waarden die de auto standaard had moeten hebben. Er wordt niet aangegeven hoe snel de RS4 nu is, maar 0-100 km/u zal waarschijnlijk nét onder de 4 seconden lukken en de topsnelheid zal wel aan de goede kant van 300 km/u zitten.

Wil je nóg meer vermogen, dan moet je opteren voor het sportuitlaatsysteem, dat nog eens 9 pk extra oplevert. Uiteraard maakt de tuner het uiterlijk ook wat dikker. Zo staat de RS4 iets lager dan normaal. Ook is de snelle stationwagon voorzien van enorme 20″ ‘6Sporz²’-velgen. Mocht dat niet groot genoeg zijn, binnenkort is 21″ ook mogelijk.