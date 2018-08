Wie ontwikkelde de sjoemelsoftware voor Volkswagen?

Een uitvinding uit eigen huis of met hulp van een derde partij?

Het is vooral de Volkswagen Groep die het moet ontgelden. Terecht, maar zijn ze ook de enige schuldigen? Nee, stelt het Duitse WirtschaftsWoche. Volgens het magazine heeft Volkswagen de sjoemelsoftware om beter uit tests te komen niet zelf ontwikkeld, maar is dit door toedoen van technologiebedrijf Bosch.

Het is niet de eerste keer dat het Duitse bedrijf in verband wordt gesteld met sjoemelen. Vorig jaar kwam Bosch ter sprake met de sjoemelpraktijken van Daimler. Daarnaast is Bosch vaker genoemd in een mogelijke betrokkenheid met het dieselschandaal van Volkswagen. Uit interne mails blijkt dat Bosch actief heeft geholpen om de gemanipuleerde software uit handen van de autoriteiten te houden. Medewerkers van Bosch hebben de software zelf geprogrammeerd. In het e-mailverkeer komt naar voren dat Volkswagen en Bosch het hadden over de software en hoe concurrentie er niet achter mocht komen dat ze deze sjoemelsoftware gebruikten.

Verder komt in de e-mails naar voren dat een Bosche-medewerker zich niet goed voelde bij het frauderen. In een mail uit maart 2007 spreekt de dame haar zorgen uit over de kwestie. Dat de partijen spraken over het gesjoemel via e-mail was alles behalve slim. Het verkeer is immers tamelijk eenvoudig te onderscheppen en dit kan eventueel bijdragen als bewijsmateriaal in toekomstige rechtszaken.