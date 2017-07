Deze X6 M heeft al aardig wat afgeschreven

Met dank aan de eerste eigenaar.

Sommige auto’s, zoals diverse Porsches of Ferrari’s, kunnen goed geld opbrengen. Andere auto’s, in het duurdere segment, kunnen daarentegen te maken krijgen met een flinke afschrijving. Deze BMW X6 M bijvoorbeeld. De mastodont kostte volgens de aanbieder nieuw maar liefst 190.000 euro. Nu, twee jaar later, mag je de SUV meenemen voor 120 mille.

Het performancehok heeft 14.140 kilometer gedraaid en komt in de fraaie kleur Long Beach Blue. Niet dat het veel uitmaakt. In mijn ogen is en blijft de X6 een gruwelijk monster, in negatieve zin. Daar kan een leuk kleurtje weinig tegen doen. Het ding komt met het Innovation-pack, wat je een achteruitrijcamera, head-up display, rijstrooksensor en camera’s voor zicht rondom geeft. Daarnaast zijn alle opties aanwezig die je op een auto als deze mag verwachten.

Ondanks zijn voorkomen is de aanwezige power wel erg leuk. De 575 pk sterke V8 brengt de mammoet in vier tellen naar de honderd! De topsnelheid is met 250 km/u geen verassing. De periode van afschrijving is nog niet voorbij. Mocht je deze X6 M op de kop willen tikken, dan moet je hier rekening mee houden. De auto wordt te koop aangeboden bij een autobedrijf in Gelderland.