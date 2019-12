Kijktips voor de Kerstdagen

Want tussen het eten en drinken door wil je toch ook gewoon je schermtijd gemiddelde op peil houden.

De kerstdagen, gefeliciteerd het is weer zover. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat jij gezegend (?) bent met zoveel familie en vrienden dat jouw planning deze dagen ramvol zit. Heb je echter nog wat tijd over, of zoek je nog een reden om jouw familie te ontlopen? Wij hebben wel wat tips voor je om deze dag door te komen.

Leo de Haas, hij is terug..

Wie is er niet groot mee geworden? Wegmisbruikers is voor velen jarenlang een bron van plezier en ergernis geweest. Leedvermaak over de streken die je anderen zag uithalen of ergernis omdat het allemaal wel erg dichtbij kwam na jouw eigen parkeerboete. Lang verhaal kort. Leo de Haas producties deed enkele jaren geleden het licht uit maar Leo heeft nog genoeg materiaal op de plank liggen. En Leo heeft Youtube ontdekt. De fans kunnen inmiddels hun hart weer ophalen, want Leo strooit met goudklompjes uit de oude doos. Klik en geniet.



Fast & Furious: Spyracers

We willen niet weten wat jouw favoriete volwassen animatieserie is (echt hou het voor je, familie leest mee). Maar Netflix released morgen (26 december) een animatieserie voor je kinderen gebaseerd op de Fast & Furious films. De trailers laten zien dat dit echt voor je kinderen bedoeld is. Maar hey, als de kinderen stil zijn tijdens kerst, dan heb jij ook rust, toch? Het is natuurlijk voer voor discussie of het Fast & Furious universum nou de juiste introductie is voor kinderen als het gaat om bijbrengen van liefde voor de autohobby. Maar het is een mooie onderbreking van hele dagen Paw Patrol op de achtergrond!



The Road to Zandvoort

Je kunt niet de hele dag ongestraft met je telefoon of iPad of laptop op schoot zitten natuurlijk. Dus vandaar dat een goede podcast ook niet mag ontbreken in onze tips. BNR Nieuwsradio heeft een serie van inmiddels 11 Podcasts genaamd: The Road to Zandvoort. Niet zo heel moeilijk om te bedenken wat je dan te wachten staat. De zakelijke kanten van het organiseren van de Dutch GP komen uitgebreid aan bod. Natuurlijk hoor je af en toe de stem van @wouter voorbij komen. Het voordeel is dat je met 11 afleveringen gelijk een goede deuk kan slaan in de twee kerstdagen.

Niet doen! 6 Underground

Waarschijnlijk is het al te laat. Jij werd waarschijnlijk ook keihard gespamd op je Netflix account met de vooraankondigingen van 6 Underground. In de trailers zagen we veelvuldig een gifgroene Alfa Romeo Giulia door de straten van Florence rijden. Dus net als wij heb jij waarschijnlijk ook gelijk begin december TOCH op ‘afspelen’ gedrukt. Smaken kunnen verschillen maar die 20 minuten durende achtervolgingsscene aan het begin maakt direct duidelijk dat er inderdaad zoiets bestaat als ‘teveel-actie’. Dus als we je nog voor deze fout kunnen behoeden, graag gedaan!

Er zijn immers weinig zaken zo delicaat tijdens de kerstdagen als de strijd om de activiteiten of de afstandsbediening. Als jouw wederhelft een romantische comedy voorstelt en jij countert met: “6 Underground die moet goed zijn”. Tien tegen 1 dat jij dan morgenochtend vroeg eruit kan om ontbijt te gaan maken.

Livestream Goodwood Revival 2019

Goodwood was afgelopen september wederom het toneel van de automotive versie van carnaval. Een serieuze verkleedpartij met vooral ook eigenaren van serieuze auto’s met serieuze geldingsdrang. Het ergste wat je kan overkomen als coureur is om tijdens de voorafgaande rijders-briefing je naam te horen. Dat betekent dat je het voorgaande jaar een van de smaakmakers was, maar misschien ‘iets’ te enthousiast. Hoe dan ook, Goodwood heeft de livestream online laten staan, dat betekent heel veel om terug te kijken.

Natuurlijk kun je elk van de highlight-video’s aanklikken als je maar 2 minuten hebt terwijl je tijdens het uitlaten van de hond wilt wegvluchten. Maar als jij het echt goed geregeld hebt met kerst dan maak je lekker zelf uit wat je doet en heb je met deze video ruim 11 uur aan materiaal om lekker doorheen te scrollen. Of je zet hem gewoon aan en laat dit het achtergrondmuziekje van je kerstdag zijn.