Nu al een oplossing voor extreem lelijke Tesla Cybertruck

Dit ligt veel beter op het netvlies. Net zo elektrisch als een Tesla. Mooi toch?

Eerlijk is eerlijk. We waren behoorlijk verrast met de Tesla Cybertruck. Dat Tesla graag de dingen anders doet, weten we inmiddels. Dat de Amerikaanse autobouwer indrukwekkende aandrijflijnen kan bouwen, is inmiddels bekend. Dus wat dat betreft was het logisch dat de Cybertruck compleet anders dan anders is.

Maar niemand had verwacht dat Tesla de opdracht zou geven aan een 4 jarig jongetje met een wonderlijke motoriek en een geodriehoek. Natuurlijk is het ‘hip’ om te zeggen dat de Cybertruck stiekem erg cool is, maar dat is alleen omdat we ‘het’ niet begrijpen. Het is gewoon een redelijk matige concept car. Nu even 4 jaar wachten voordat ‘ie op de markt komt.

Nu is het sowieso raar. Een elektrische pickup ontwikkelen. Dat is n et zoiets als jenever voor geheel onthouders. Tesla is overigens niet de enige die bezig is met een elektrische pickup. Rivian is ook hard op weg om een serieuze speler te worden in dit specifieke marktsegment met de Rivian R1T. Maar er is nóg een kaper op de kust. De fabrikant luistert naar de naam ‘Lordstown Motors’.

Hun eerste product heet de ‘Endurance’ en is qua styling een redelijk conservatieve pickup, iets dat wellicht beter aansluit op de wensen van de aartsconservatieve pickup-klanten. Qua aandrijving doet de Lordstown Endurance het ook even anders. In elk wiel huist er een elektromotor. Volgens Lordstown is de actieradius op zijn minst 320 km. Mocht je er een flinke aanhanger achter willen monteren, geremd kan de Lordstown Endurance 2.720 kg trekken. De verwachte verkoopprijs is zo’n 52.500 dollar, aan het eind van volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd.