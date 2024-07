Bekende Audi-kleur staat verrassend goed op een Cayenne

Vandaag is Sepang blauw.. een Porsche Cayenne Turbo GT

Met het Porsche PTS (Paint to Sample) programma kun je alle kanten uit. Daadwerkelijk de stap zetten om extra centen uit te geven voor een bijzonder kleurtje is een tweede. Kijk om je heen in het Nederlandse wagenpark. De meeste Porsches zijn toch saai qua kleur.

Sepang Blauw op een Cayenne

Misschien moeten we Porsche-rijders een handje helpen qua visualisatie. Zien is kopen, toch? Neem nu deze Sepang Blauwe Porsche Cayenne E-Hybrid Turbo GT Coupé. Een hele mond vol, dat heb je met die moderne auto’s van tegenwoordig. Je moet uitleggen wat je hebt.

Sepang Blauw is een bekende kleur op de betere Audi’s. Op een RS3 of een RS6 Avant staat het echt schitterend. Op een Porsche dus ook, dat bewijst deze -ik zeg het nog maar een keer- Cayenne E-Hybrid Turbo GT Coupé.

Deze auto staat te koop bij Porsche Centrum Gelderland als occasion. Eigenlijk hebben we het over een gloednieuwe auto. Met 10 kilometer op de klok kun je niet echt spreken van een gebruikte auto. Overigens doen ze wel vaker aan kleur bij deze dealer, ze hebben ook een roze GT3 Touring staan.

Het mixen van kleuren op een ander merk, in dit geval Audi-genen op een Porsche, vind ik altijd wel een leuke. Dat uitwisselen van tinten pakt in de praktijk vaak verrassend goed uit. Zo ook op deze hybride Porker.

Dat hybride verhaal maakt het ook meteen een gunstig apparaat. Ja, 257.604 euro is moeilijk veel geld. Je hebt dan wel een gloednieuwe Porsche Cayenne, met 740 pk én een PTS-kleur. Een tweede zoals deze tegenkomen gaat je niet vaak gebeuren zal ik je zeggen.

Nu is Porsche niet bepaald een merk om er uniek bij te rijden: er zijn er al zoveel van. Met Sepang Blauw op een Porsche Cayenne haal je wel de originaliteitsprijs binnen. Dat is ook wat waard.