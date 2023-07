Koop deze zwarte Jaguar XJ220 in Nederland

Er staat gewoon een zwarte Jaguar XJ220 in ons land te koop! Kun je je het voorstellen?

Een van de meest bijzondere auto’s van zijn tijd is de Jaguar XJ220. Of beter gezegd: het verhaal erachter. Het idee was namelijk om een supercar te ontwikkelen die de concurrentie naar het tweede plan verwees.

Met V12 en vierwielaandrijving moest het de maatstaf in zijn klasse worden. Het was extra bijzonder omdat Jaguar op dat moment alleen de XJ (sedan) en XJ-S (coupé en cabrio) maakten. Beide auto’s waren erg gericht op het oude geld.

Motor uit de MG Metro

Helaas deed een financiële crisis het project bijna de das om. De XJ220 kreeg uiteindelijk de motor uit de MG Metro, zij het met twee turbo’s. Dit klinkt oneerbiediger dan dat het is, want die V6 was een zeer potente krachtbron.

En vierwielaandrijving is handig bij de 0-100 km/u-sprint, maar eenmaal op snelheid heb je alleen maar verliezen in de aandrijflijn. Dit zorgde er destijds voor dat de XJ220 de snelste auto ter wereld was. Het mocht echter niet baten, de XJ220 was een enorme flop, ondanks de prestaties.

De dealers konden de auto’s namelijk met moeite slijten. In sommige gevallen werden nieuwe exemplaren pas jaren later verkocht tegen hoge kortingen. Vervolgens was de XJ220 jarenlang de budget supercar. Als een Ferrari F50, Bugatti EB110 of McLaren F1 uit het budget is, kon je voor een fractie van het bedrag een XJ220 kopen.

Prijs zwarte Jaguar XJ220

Maar die tijden lijken voorbij met deze Jaguar XJ220 die in Nederland te koop staat. We beginnen even meteen met de krankzinnig hoge prijs. Dat is namelijk 725.000 euro. Daar kun je bijna een dertien-onder-één-kap kopen in een voorstad van Amersfoort, om maar een zijstraat te noemen. Of een Golf GTI met bijna alle opties komt ook in de buurt.

Daarbij moeten we wel vermelden dat de kilometerstand bijzonder laag is. In al die jaren is er slechts 2.126 km mee gereden. Daarmee is de auto bijna zo goed als nieuw. Sterker nog, het is bijna zonde dat de destijds snelste auto ter wereld nauwelijks aan rijden is toegekomen.

De kleur is relatief bijzonder, de meeste XJ220’s waren zilver, dit exemplaar is Daytona Black. net als bij de NSX van afgelopen weekend misstaat het zeker niet. Sterker nog, mede dankzij de kleur ziet de auto er nog behoorlijk modern uit.

Interesse? Dit exemplaar staat te koop in Uden. De advertentie kun je hier bekijken!