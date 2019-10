Kinetik 07 is een elektrische gooi- en smijtauto

En dat kan hartstikke leuk rijden.

Bij (kleine) open auto’s met een groot speelkarakter denk je al gauw aan Donkervoort of een Caterham. Auto’s die met een blok van bijvoorbeeld Audi of Ford in combinatie met een laag gewicht ongelofelijk giftig kunnen zijn om te rijden. Wat als je dit recept combineert met een elektrische aandrijflijn? Het Bulgaarse Kinetik Automotive probeert het met hun 07.

De 07 is niet zomaar een projectje dat in een schuur is ontstaan. Zo is het chassis geleverd door Caterham. De elektrische auto heeft plek voor twee inzittenden. Het betreft in dit stadium nog een concept. Informatie over de specs zijn dus nog niet allemaal bekend. Wel is duidelijk dat een elektromotor goed is voor 653 pk en 800 Nm koppel. De elektrische auto doet 0-100 km/u in slechts 2,7 seconden. De topsnelheid ligt boven de 270 km/u. Wie zei dat elektrische auto’s geen hoge topsnelheid hebben?

De auto is straatlegaal en werd op een besloten event getoond aan investeerders, mogelijke klanten en media in Sofia. 90 procent van de gebruikte componenten zijn uniek voor de 07. De meeste onderdelen zijn afkomstig uit een 3D-printer. Met een display en een stuur met wat knopjes is het interieur nog minimalistischer dan een Tesla Model 3.

Kinetik is van plan de auto in productie te gaan nemen. Er zullen tenminste zeven stuks gebouwd gaan worden.