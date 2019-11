KITT als inspiratie voor moderne auto’s

De Knight Industries Two Thousand was eigenlijk een voorbode op de toekomst!

De legendarische auto uit Knight Rider zat in 1982 vol vooruitstrevende features, wat kunnen wij nu terugvinden in de hedendaagse auto’s. Een terugblik naar de omgebouwde Pontiac Firebird Trans-Am leert ons dat veel KITT ‘fictieve’ opties nu echt werkelijkheid zijn geworden.

KITT kwam met een Anti Collision systeem welke alle mogelijke gevaren op de weg berekende en de kans op een ongeluk miniem maakte om Michael Knight veilig te houden. Dit systeem is nu zelfs al te verkrijgen op een Toyota Aygo onder de naam Pre Collision System. Adaptieve cruise control is tegenwoordig zelfs bijna standaard op nieuwe auto’s. Dit werkt via automatische afstandscontrole via een radar. Bij KITT werkt dit eveneens via een scanner in de voorbumper onder de naam Anamorphic Equalizer.

Ik verdenk PON er zelfs van dat ze met de Super Pursuit Mode van KITT een aantal Audi’s hebben kunnen slijten aan de Nederlandse politie. Het is echter nog onbekend of deze super achtervolgingsmodus op de Audi even goed werkt als op de 5,7l Firebird.

Een ander systeem wat nu weer actueel wordt is de Voice Synthesizer waarmee KITT geluiden kon nabootsen. Het Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS) moet vanaf juli 2019 namelijk op alle elektrische auto’s én hybrides zitten. Zwakke verkeersdeelnemers worden hiermee namelijk geholpen op geruisloze elektrische auto’s op te merken. KITT was overigens met de Silent Mode ook onhoorbaar tijdens het voortbewegen. De Voice Synthesizer wordt overigens ook door merken als BMW gebruikt. Zelfs de M5 krijgt een uitlaatgeluid via de speakers evenals een hoop andere BMW’s en Audi’s.

Missen we dan echt niets van de KITT in de hedendaagse technieken? Jawel. De eerder genoemde Toyota Aygo heeft helaas voor de pittige kortkapsel huisvrouw geen vlammenwerper in de voorbumper. En de M5 is, mits je hem zelf toevoegt, niet voorzien van flippende kentekenplaathouder. Mocht je nu toch graag die rode equaliserbalk in je bumper hebben kun je terecht op de website van Silverstone Auctions voor een KITT replica. Voor het bedrag van £16.100 heeft de auto nog geen kenteken en is de Rotating License Plate onbruikbaar.

Welke opties had KITT nog meer waar jullie herinneringen aan hebben? De 40+’ers op de redactie –kuch Michael (letterlijk met de griep) en Wouter- zien mij namelijk echt als een cultuurbarbaar omdat ik dit rijtje niet verder aan kan vullen. Jullie kunnen vast helpen.

Fotocredit: Silverstone Auctions