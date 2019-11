BREEK: kabinet verlaagt maximumsnelheid naar 100 km/u

Huilen met de pet op.

Het hoge woord is eruit. Het hing al even in de lucht en het kabinet gaat inderdaad de maximumsnelheid van 130 km/u verlagen naar 100 km/u. Dat melden bronnen tegenover onder andere de NOS en RTL Nieuws. Het is een aanpak op de korte termijn van het kabinet inzake de stikstofcrisis.

Pak er niet direct een doos tissues bij, want niet alle 130-wegen gaan naar 100 km/u. Op snelwegen waar je tussen 19:00 en 06:00 uur 130 km/u mag rijden zal niets veranderen. Op de overige 130-wegen gaat de snelheid wel naar beneden. Met name snelwegen buiten de randstad worden getroffen door deze maatregel. In de randstad is op veel plekken de maximumsnelheid al 100 km/u, of zelfs nog lager.

De coalitie zou vanmorgen een akkoord hebben bereikt over stikstofmaatregelen, waarvan het verlagen van de maximumsnelheid er één van is. Het besluit is omstreden omdat het nota bene de VVD is geweest die 130 km/u heeft gerealiseerd in Nederland in 2012. Nu is het diezelfde VVD die de regels weer gaat aanscherpen. De presentatie van alle stikstofmaatregelen volgt morgenochtend, aldus minister-president Mark Rutte tegenover de camera’s van de media in Den Haag.

