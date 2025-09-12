“Klaar met die lichtbalken”, aldus grootgebruiker van lichtbalken

Een trend is aan zijn einde als het ligt aan een belangrijke speler die furore maakte met de trend van lichtbalken.

Het introduceren van ledlampen in koplampen van auto’s had in theorie veel voordelen voor de herkenbaarheid van verschillende modellen. Je kan ledverlichting immers letterlijk en figuurlijk flexibeler inrichten in een koplampcluster. Gek genoeg is het tegenovergestelde gebeurd. Veel merken kiezen voor exact dezelfde aanpak. Aan de achterkant was dit al een tijdje zo, maar nu begint het aan de voorkant ook steeds meer te gebeuren. We hebben het dan natuurlijk over lichtbalken, waar de achterlichten voorzien zijn van één lange ledstrip.

Hyundai

Je mag dus wel degelijk spreken van een trend. Alleen designers lijken weer een beetje klaar te zijn met deze trend. Tenminste, sowieso één designer van een merk dat veel doet met doorlopende lichtbalken. Uiteraard hebben we het dan over Hyundai. Na allerlei gekke dingetjes met ledverlichting was het de Staria en later de Kona waar Hyundai de zogenaamde Seamless Horizon introduceerde. Een compleet ononderbroken lichtbalk aan de voorzijde, in het geval van de Kona zelfs aan de achterzijde.

Klaar met lichtbalken

De designchef van Hyundai genaamd Simon Loasby meent dat het wel weer klaar is met die lichtbalken. “We hebben ze gebruikt, maar het is wel weer mooi geweest.” Hij meent dat het mooi en uniek was op auto’s die des tijds een volledige lichtbalk kregen (zoals de Kona en de auto die er als eerste mee was, de Grandeur) en Loasby heeft er absoluut geen spijt van. Alleen inmiddels is het qua geld moeilijk om ermee verder te gaan voor het feit dat het ‘niet nodig’ is voor markten buiten China. Aldaar is een herkenbaar front qua verlichting zowat een pre dezer dagen, maar buiten China zegt men dat het wel een tandje minder kan.

Geen matroesjka’s

Hyundai gaat verder met de strategie waar ze al mee bezig waren wat verlichting betreft. Namelijk dat elk model een herkenbaar design krijgt, maar dan met hun eigen karaktertrekjes. Zo heeft een Tucson weer een heel ander front dan een Ioniq 9, om iets te noemen. De Ioniq 3 die als concept is voorgesteld heeft wel een soort lichtbalk, maar dan onderbroken met de vier puntjes van Hyundai voorin (de letter H in morse is vier keer kort, waardoor het merk vier puntjes veel gebruikt op hun auto’s). In ieder geval wil het Koreaanse merk niet een ‘matroesjka-strategie’ gebruiken, waar elke auto een vrijwel gelijke auto is aan zijn kleine en/of grotere broer. (via Car Magazine)