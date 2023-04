Klant heeft per ongeluk de zeldzaamste Ferrari F8

Een klant wilde op de valreep nog een Ferrari F8 Tributo en heeft daardoor wellicht het zeldzaamste exemplaar van die auto te pakken.

De Ferrari F8 Tributo is een rare auto. Ho ho, met het recept is niks mis. De 3.9 liter V8 met 720 pk in een middenmotor supercar is het probleem niet. Het is meer de plaatsing en de timing.

F8 Tributo

De Tributo is qua plaatsing namelijk de directe opvolger voor de 488 GTB en ook weer niet. Ten eerste niet omdat het eigenlijk grotendeels dezelfde auto is. De basis en de motor is hetzelfde en die 720 pk kennen we al uit de ultieme 488 genaamd Pista. Het is meer een soort grondige facelift en dat terwijl de 488 stiekem ook al een soort grondige facelift is van de 458 Italia.

GTB wordt GTB

Een andere reden waarom de F8 Tributo ietwat apart is, is de timing. Ferrari wil namelijk dat je de 296 GTB als de échte opvolger van de 488 GTB ziet. Die kwam in 2021 terwijl de Tributo in 2019 kwam. Het lijkt er dus op dat Ferrari in 2019 moest en zou kappen met de 488, maar het gat in het gamma niet open wilde laten. De middenmotor V8-supercar van Ferrari is relatief gezien razend populair en de Tributo is dan ook prima verkocht in zijn korte levenstijd. De Tributo heeft maar drie jaar het gat kunnen opvullen en Ferrari stopte recent met het aannemen van orders. Als je nu een auto in het Tributo-segment wil, wordt je aangewezen op de 296.

1 van 1

In de VS zorgt dit voor een bijzondere situatie. Er is namelijk maar één Ferrari F8 Tributo uitgeleverd voor het Amerikaanse modeljaar 2023 (juli 2022 tot en met juni 2023). Bij Ferrari is elke bijzonderheid een extra reden om het ding waardevol te maken en dus heeft een klant misschien wel de meest waardevolle F8 Tributo in handen. Dit terwijl hij/zij niks speciaals heeft besteld, enkel het feit dat de auto laat werd uitgeleverd was doorslaggevend.

Specialer dan je denkt

Sterker nog, naar verluidt zijn er in 2023 niet meer dan enkel deze Ferrari F8 Tributo besteld. Dat klinkt als iets uniek maken dat er niet is -er zijn immers honderden F8’s- maar het speciale eraan is dat dit de laatste auto is in de bloedlijn van de ‘middenklasse’ V8 Ferrari. De legendarische bloedlijn die begon bij de 308/328 GTB en verder ging naar de F355 Berlinetta, 360 Modena/Challenge Stradale, F430 Coupé/Scuderia, 458 Italia/Speciale, 488 GTB/Pista en dus F8 stopt hier, bij die ene auto in de VS. De allerlaatste van zijn soort levert in Ferrari-kringen wel wat extra status op. Verdere details over welke gelukkige eigenaar deze auto heeft, krijgen we niet te horen.

Een vreemde auto als afsluiter van de Ferrari-middenklasse met V8 zonder hybridespul. De allerlaatste Ferrari F8 Tributo is het einde van een tijdperk. (via Car and Driver)