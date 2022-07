Ga vol Miami Vice met deze snelle F8 Spider

Dan bedoelen we wel de remake, niet de originele serie. Check die rode bekleding van deze snelle F8 Spider!

Wie weleens in Monaco is geweest, zal erover struikelen. Ferrari’s. Met name de recente modellen met V8-middenmotor. Waar collega @jaapiyo en ik genieten van een perfect onderhouden 612 Scaglietti of 456M GT, zijn de sportievere achtcilinders populairder. Toevallig waren confrère @RubenPriest en later ondergetekende in het fiscale paradijs en op een gegeven moment valt het je niet meer op. Heel erg eigenlijk.

Wat je dan kan doen, is de auto naar smaak samenstellen. Dat kan af-fabriek, maar als je een occasion hebt gekocht, ligt dat wat lastiger. Gelukkig is de aftermarket-industrie er voor jou! In dit geval hebben we een exemplaar van Senner Tuning. Senner is een bedrijf uit Duitsland (Ingelheim am Rhein) dat bijna elke auto wel onder handen neemt. Ze kiezen nooit een extreme benadering. Meestal gaan ze voor een paar zorgvuldig gekozen doch effectieve upgrades.

Grijs met rood

In dit geval dus een Ferrari F8 Spider, de open versie van de Ferrari F8 Tributo. In plaats van een standaard rood exemplaar met zwarte bekleding, is de F8 Spider uitgevoerd in donkergrijs (Grigio Silverstone) met rode bekleding. Het geeft de auto wel een beetje extra cachet.

De auto is voorzien van verlagingsveren waarmee deze 40 millimeter dicht bij het asfalt staat. Dat vinden wij altijd wel een beetje wonderlijk. Alsof je bij een sterrenzaak je eigen Maggi meeneemt om het gerecht op smaak te brengen. Desalniettemin, schuin van achteren ziet het er dik uit. De veren zijn dusdanig dat ze prima samenwerken met de standaard dempers.

Extra snelle F8 Spider

Een ander dingetje dat opvalt: enorme wielen! Het zijn Schmidt TwentyOne-wielen. Schmidt staat bekend om zijn peperdure gesmede wielen, maar in dit geval valt het mee. Voornamelijk omdat het flowformed wielen zijn. Dat is eigenlijk een stap terug.

Qua prijs valt het mee. Een setje exclusief montage en BTW kost je iets meer dan drie mille. Voor meten ze 9,5×20, achter zijn ze 11×21. Inderdaad een breedset én een hoogteset. Voor liggen er 245/25 ZR20-banden op, achter 305/24 ZR21. De bandenboer ziet je graag verschijnen.

De motor is ook iets gekieteld. Middels een externe module (namelijk de Novitec N-Tronic) stijgt het vermogen naar 787 pk en 882 Nm. Dat is 67 pk en 112 Nm meer dan standaard. Verder zijn er nog de nodige koolstof versiersels, uiteraard. Geen een auto is compleet zonder. Wil je een F8 nog wat opvallender maken, dan kun je ook kiezen voor de Keyvani F8 Tributo of Mansory F8 Spider.

